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10/06/2022

已打2針男 隔3月再中BA.2.2 重複感染第5波逾900宗

#肺炎疫情 #新冠疫苗 #疫苗通行證
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 　　【晴報專訊】疫情升勢持續，昨有674人確診。衞生防護中心指，第5波中逾900人重複感染，一對男女重複感染Omicron BA.2.2，當中29歲男子已打2針，首度感染後3個月再中招。

 

區昨有674人確診，將軍澳裕明苑裕昌樓圍封強檢。

 

　　另社區再多8宗BA.2.12.1個案，當中何文田冠德苑冠昌閣再有3人染疫；而麗豪航天城酒店有46歲女兼職人員疑中BA.4或BA.5。

 

　　昨有674人感染，332宗屬核酸確診；撇除重複個案，昨有逾282宗個案快測覆檢陽性，再創近日高峰。傳染病處主任張竹君揭露，第5波有逾900人重複感染，大部分人在前4波染舊變種後，再在今波感染Omicron，而近日有一對男女重複感染BA.2.2。當中29歲男去年7月已打2針復必泰，今年2月中確診，至5月底再染疫，經病毒全基因分析後，證病毒株均是BA.2.2，惟基因差距大，屬二次感染。

 

　　另1名26歲無打針女子，今年2月底曾快測陽性，至5月底再次核酸陽性，涉BA.2.2，估計是重複感染，第2次確診亦僅隔3個月。惟張強調，疫下逾120萬人染疫，重複感染屬少數。

 

　　政府專家顧問許樹昌指，染疫後抗體會隨時間下跌，故重複感染，強調康復後仍要補針提升保護力。

 

社區增8宗BA.2.12.1

 

　　社區昨多8宗BA.2.12.1個案，當中何文田冠德苑冠昌閣再有3人染疫，累計5名街坊中招；居於將軍澳消防處百勝角已婚人員宿舍的一對夫婦染疫，是前日確診的香島5座一家4口的親戚；其餘個案涉將軍澳和明苑和暉閣、火炭嘉美花園及灣仔東基大廈。

 

　　機場麗豪航天城酒店有46歲女兼職工定檢L452R陽性，疑涉BA.4或BA.5，她負責為檢疫者送物資，相信感染源在酒店，正追查是否與其他住客相關。她住東涌逸東二邨德逸樓，上周六晚曾到的東涌「大頭蝦南風海鮮酒家」須強檢。

 

　　另中環酒吧LINQ多4人中招，Shuffle多13顧客染疫，經病毒全基因分析，證2酒吧與The Iron Fairies結果相近，即酒客間或互有傳播。

 

 

下一頁：公院疫苗通下周實施 有未打針殘疾者不覆診

 

轉載自: 晴報

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