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14/06/2022

次階段消費券8.7起分期派 增兩平台下周四可轉會

#消費券 #陳茂波 #意圖永久離港 #移民
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　　【晴報專訊】市民引頸以待的第二期消費券終公布，財政司司長陳茂波稱，近700萬市民由下周四（23日）起可新登記或「轉會」，今期新增BocPay及PayMe，合共6支付平台，將推優惠搶客，籲市民先「睇定啲」，即使在7月23日最後限期登記，亦可最早在8月7日收款。

 

陳茂波盼分期派發消費券可延長對經濟提振作用，惠及各行業。

 

　　今次將分2至4期發放，陳解釋因去年市民平均自掏腰包「加碼」4,000至8,000元消費，分期提振經濟作用更大。

 

　　陳茂波稱，首階段消費券已發放予630萬合資格市民，新一輪登記下周四展開，新增2個平台後，料6間儲值支付工具營辦商均會推優惠吸客，鼓勵市民考慮「轉會」，「試下新服務，享受新優惠」，料有660萬市民可領全額款項，而申請資格放寬予更多新來港人士後，料多30萬至35萬人合資格領取，涉款多17.5億元。

 

 

無意轉會 毋須再登記

 

　　司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲表示，想「轉會」市民，可以到計劃的網站更改登記資料，萬一未能認證身份亦可重新登記，但強調一旦成功登記便不能再改，籲不必急於處理。若無意「轉會」則毋須再登記，當局會在登記完結後透過短訊確認。當局將安排8間臨時服務中心協助市民，但要先致電18 5000預約。

 

　　6間平台中，八達通要像去年般分3期發放，而非如首階段般分2期。陳茂波解釋，第一期消費券是希望紓緩第5波疫情對市民影響，而中大去年研究指市民去年平均多花4,000元至8,000元「加碼」消費，故望今次亦可延長對經濟提振作用，惠及各行業。

 

市民審慎 餐飲業料今期受惠較少

 

　　陳又指，去年預留6億元行政費，實際只用2.5億元，相信今年申請資格放寬後行政費略增。王補充，各間平台劃一服務收費，僅「4個定6個分咗佢咁解」。對市民最快8月才能收款，將錯過暑假多個消費展覽，陳稱，各營辦商均要調整電腦系統，因不想影響計劃進度，故接受現時安排。

 

　　各間營運商陸續公布「搶客」優惠，其中新加入的滙豐PayMe將推出4,000萬元獎賞，包括商戶消費折扣券及大抽獎，有機會贏取豪華電動車或最新電子產品。中銀BoC Pay亦為每位「轉會」市民提供100元現金賞，即日起至6月30日先下載及綁定帳戶亦可享68元迎新獎賞；另以BoC Pay用消費券亦可享逾1.5萬元商戶優惠。餐飲聯業協會會長黃家和估計，業界可獲25%即約80億生意額，較去年30%少，因經濟疲弱，市民消費審慎。

 

已移民或意圖永久離港 無份領取

 

　　針對有意見認為不應讓移民者領消費券，已經離港或有意圖永久離港者將不合資格領取；去年市民要在公布消費券安排前的24個月內，即2019年6月18日起有1日在港才合資格領取，今年則考慮在外的市民疫下回港難，在港年期起計日與去年一樣，即由24個月增至36個月。王學玲指，入境處及積金局會協助核實抽查，市民亦可向秘書處交資料以助判斷，但無表明會考慮哪些資料，指安排要有彈性。

 

　　同時領取資格亦放寬，陳茂波指，市民在昨日或之前滿18歲，屬本港永久居民或新來港人士便可領全額消費券；即使不屬兩者之一，若有條件、及法例無禁止成永久居民者亦可領半額，新安排是希望在財政可負擔前提下，盡量擴大受惠人數，鄰近地方派消費券亦有類似做法。

 

 

轉載自: 晴報

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