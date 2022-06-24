陳國基曾國衞確診 七一宣誓就職成疑 盧寵茂：爭取旅客檢疫縮至5日 配合居家隔離

【晴報專訊】距離特區成立25周年及新一屆政府就職僅一周，現任政制及內地事務局局長曾國衞及特首辦主任陳國基昨雙雙宣布確診，為特區政府首次有問責官員染疫。而曾國衞妻子、海關關長何佩珊則暫陰性，其他出席七一慶典人士昨起已開始「閉環管理」，惟暫未知3人可否趕及如期出席。



另候任特首李家超稱會考慮臨時措施減少檢疫人士的不便；候任醫務衞生局局長盧寵茂指，會爭取縮短旅客檢疫至5日甚至更短，同時配合居家隔離。



政府發言人昨晚稱，身兼候任政務司司長的陳國基、及將原職過渡的政制及內地事務局局長曾國衞，昨核酸檢測陽性，而檢測陰性的何佩珊則列密切接觸者需檢疫。

陳國基及曾國衞最後一次公開露面為剛過去的周日，跟李家超新班子一同亮相。（資料圖片）

陳國基的妻子在本周二初陽，他本人最後上班日為本周一，陳、曾及何3人最後一次公開露面為剛過去的周日，跟李家超的新班子一同亮相見傳媒，未知會否有更多人要檢疫。



發展局常秘劉俊傑 同樣確診



發言人指，3人正按衞生防護中心指引進行檢疫。按目前檢疫安排，確診者及檢疫者最快可在第6及第7日取得陰性證明後，解除隔離令。若以昨日確診計，兩人仍有望趕及出席七一儀式；但行會成員、資深大律師湯家驊指，當局有提到閉環期間確診，便不能出席七一活動，若兩人未有宣誓，技術上不能開始工作。按現時指引，確診者若與家人共用房間和洗手間，便須入住竹篙灣，對於3人解除檢疫安排是否與一般市民無異，以及能否趕及出席新政府就職儀式等，發言人回應指，政府會密切留意情況，以作適當安排。



陳國基回覆傳媒查詢稱，自己病徵輕微，感謝外界關心；曾國衞則稱無發病，已服連花清瘟膠囊。



發展局發言人亦指，該局常任秘書長（工務）劉俊傑同樣確診，其妻早前亦確診，劉本人自上周五已無上班，已按指引隔離。



參加七一慶典人士昨開始閉環管理，要每日到指定檢測中心接受檢測，昨檢測的基本法委員會前副主任梁愛詩指，安排較麻煩但值得；部分人則到政總檢測中心，立法會主席梁君彥指，閉環管理非常方便，認同所有人都要做好防疫，希望國家領導人能到港。



李家超：研措施減檢疫人士不便



此外，李家超接受報章訪問時稱，非常重視本港與國際通關，上任後會與盧寵茂檢視疫情數據，即使短期內未能全面開放邊境，亦會考慮臨時措施減少檢疫人士的不便，期望以最低成本得到最好的結果，認為有很多方法，如容許在家隔離或縮短檢疫日數。



盧寵茂接受電台專訪指，現約1%抵港旅客帶新冠病毒，只要提早揪出患者，就有條件縮短檢疫日數至5日甚至更短，同時配合居家隔離和要求旅客採「點對點」行程，而政府亦須提高本港處理核酸檢測的效率和準確度。至於與內地通關是否有時間表，他稱要理解內地顧慮，未來亦需統一本港和國家核酸檢測標準，才能落實通關。

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