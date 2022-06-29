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29/06/2022

習訪港核心保安部署 灣仔北今大封路 會展站深夜起關閉

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　　【晴報專訊】國家主席習近平是否來港出席七一慶典，漸見明朗化。警方昨表明，將以習親來港作部署，預計在其逗留、到訪和途經之處都劃為「核心保安區」，而灣仔北今晨起將大範圍封路，會展站今晚深夜起關閉；警方形容，習來港一定是「世界焦點」，因應外地常有使用無人機施襲，維港兩岸將設限飛區，全港亦將禁無人機起飛。

 

警方昨表明，將以習近平親來港作部署，灣仔北會展一帶保安嚴密。

 

　　特首林鄭月娥期望，習近平發表重要講話，為特區指明方向。

 

　　習近平會否親來港，連日成各方關注，警方昨交代七一慶典前後的保安安排，助理處長呂錦豪指，所有安保細節都以習親自來港為前提，警方會負責貼身保護他的安全，預計其逗留、到訪和途經之處均會設立「核心保安區」，所有進出人士包括進出會展辦公室大樓者、及車輛均須接受嚴密檢查，而周邊範圍亦列為「保安區」，兩個區域均會隨習的行程而改變。

 

維港兩岸劃「臨時限飛區」

 

　　灣仔北將由今凌晨起大規模封路，會展站今深夜暫停運作，東鐵線列車將不停站，多條巴士線要改道，共53條路線服務受影響。呂稱，明白一系列安排會對市民造成不便，望市民諒解和支持。

 

　　在習訪港期間，維港兩岸和全港部分地區將劃為「臨時限飛區」，限制飛機和飛行裝置飛行，全港亦會劃作無人機限飛區。呂稱，有關決定是考慮到無人機科技水平日益進步，外地有人會使用無人機施襲，形容習來港一定是「世界焦點」，過去2年本土恐怖主義亦見冒起，警方高度關注活動會受恐襲威脅，亦不時更新風險評估，但現時本港恐襲風險級別維持中度。深圳市公安局昨亦宣布，考慮香港七一慶典，深圳行政區域即日起至下周日亦禁用無人機。

 

　　盛傳習或乘高鐵來港，而昨有報道指，他離港前或會參觀機場三跑再乘飛機離開。機管局回應指要向政府查詢，呂則稱，考慮習的人身安全，其行程須保密。

 

　　警方又指，會在保安區外劃定公眾活動區，但暫未有接到相關申請。對社民連稱有國安「約談」下，今年七一不會辦示威活動，呂無正面回應，僅稱會保障市民表達自由，亦盡量協助傳媒工作。至於若在保安區內穿黑衣及黃色口罩會如何處理，他稱要調查對方意圖，若有意示威，會帶對方到示威區。

 

 

習專機或試用機場三跑

 

　　多名特區主要官員前晚已入住指定酒店作閉環管理，有獲邀出席慶典的嘉賓亦獲通知，今起要入住酒店隔離。據了解，林鄭月娥邀嘉賓明出席一場「香港各界人士會面並合照」活動，但無透露嘉賓名單。而林鄭昨在fb發文指，有關帳號會在明日結束，對自己將要離開特首辦及禮賓府同事感不捨，但期待習主席在慶回歸25周年之際的重要講話，為特區指明方向，助港再上新征程。

 

　　另往年七一會公布授勳及太平紳士委任名單，但政府發言人昨稱，因應要全力籌備慶回歸工作，今年會延後公布，強調做法已有先例，將適時公布名單。

 

 

下一頁：連串慶回歸活動 維園設大型主題裝置

 

轉載自: 晴報

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