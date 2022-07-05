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05/07/2022

再添11宗懷疑個案 3群組無源頭 BA.4/5傳播快或成新冠主流

#Omicron #肺炎疫情 #疫苗 #第二代滅活疫苗
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　　【晴報專訊】Omicron BA.4或5傳播持續，昨再多11宗懷疑個案，當中涉3個群組無源頭，包括土瓜灣馬頭涌官立小學6C班，3名學生及1名老師中招；另觀塘為食火鍋再多1名食客感染，群組增至16人。

 

涉及BA.4或5個案的馬頭涌官立小學6C班，須暫停面授。

 

　　衞生防護中心指，參照外國經驗BA.4或5傳播速度很快，有機會成主流病毒。港大教授孔繁毅指，第5波下已有約400萬人染BA.2，故即使BA.4或5成主流，仍有足夠免疫力。

 

　　本港昨多1,645宗本地感染，196宗輸入，共1,841人確診。全港BA.4或5個案增至422宗，較前1日的75宗激增4倍。

 

　　傳染病處主任張竹君指，再多11人疑染BA.4或5，3組人並無源頭，當中土瓜灣福祥街1號馬頭涌官立小學6C班23名學生中，有3人中招，最少2人已驗出BA.4或5，任教6C的1名教師亦中招；且同校其他班別亦有零星個案，1A班有1名學生及1名老師染疫、4C班和6A班各有1名學生中招，正調查彼此有無關連；暫時僅6C班需停面授。

 

馬頭涌官立小學6C班 4師生中招

 

　　而連同馬頭涌官立小學，全港421間學校呈報600宗陽性個案，患者在過去5日發病，日均約涉百人。沙田路德會梁鉅鏐小學3C班、上水東莞學校3CB班、及大埔三水同鄉會禤景榮學校1D班各有3名學生感染，需停課1周。

 

　　另有機場工作海關人員疑染BA.4或5，他每日檢測，近日核酸陽性，因會接觸入境人士取報關資料等，疑與輸入個案相關；筲箕灣耀東邨耀安樓亦有1個家庭源頭不明，涉2人。其餘BA.4或5相關個案，涉觀塘為食火鍋群組，店內多1名食客感染，累計15名食客及1名密接者中招；何文田邨適文樓多1個單位有2人染疫，與早前爆疫單位屬不同坐向和樓層。

 

專家指第5波下至少400萬人已染BA.2，加上接種率高，有足夠免疫屏障應對BA.4或5。

 

　　張指，疑BA.4或5個案現佔每日約佔確診個案的1%，參照外國經驗其傳播速度非常快，有機會成當地主流病毒，但難評估「實際傳多快」。港大內科學系傳染病科主任及臨床孔繁毅預計，BA.4或5將成本港主流病毒，但第5波下至少400萬人已染BA.2，加上接種率高，有足夠免疫屏障。

 

　　食肆換氣工作小組昨晚稱，為食火鍋店內每小時鮮風換氣量達7.28，但店內廚房及廁所抽氣扇等設備故障，或因此導致感染，且因BA.4或5傳播力較強，不能排除或像外地有大規模感染，提醒食肆及客人不能掉以輕心。

 

國藥港大二代滅活疫苗 冀12月可打

 

　　疑BA.2.12.1昨亦多34宗，20人無源頭，14人屬關連個案。另有5間院舍內4名院友及1名員工陽性。國泰航空貨運站的機場食物檢驗辦事處亦有1名食環署工人染疫。

 

　　孔繁毅指，國藥與港大第二代滅活疫苗臨床試驗進度良好，1,300名參加者中逾600人已打首針，副作用多是發燒及疲倦，料今年12月可接種；而科興亦在港啟動針對Omicron滅活疫苗的8個月臨床研究，料招募300名已打2至3針滅活或mRNA疫苗的成年人。

 

 

轉載自: 晴報

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