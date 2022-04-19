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19/04/2022

想當個真正超然中立，在政治上是自尋死路

#台灣 #蔣萬安 #中正紀念堂 #台灣建設紀念館 #國民黨 #民進黨 #中立 #九合一地方選舉 #台北市
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

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    本欄每周二更新

　　台灣年底舉行的「九合一地方選舉」，被喻為2024年總統大選前哨戰。最具指標意義的無疑是一級戰區台北市，成為藍、綠、白三政黨兵家必爭之地。前領導人蔣介石後人蔣萬安目前最有希望代表藍營出征，卻意外引發紀念蔣介石的中正紀念堂更名存廢等問題。藍綠兩黨為了勝選，紛紛毫不留情的把蔣介石當成爭取選票的工具。

 

中正紀念堂成為藍綠兩黨爭取選票的工具。

 

　　台北市政府正門面對著的仁愛路，一直向西走到盡頭就是總統府大門，被稱為政治人物通往總統府最快捷徑。歷年來包括：李登輝、陳水扁、馬英九擔任台北市長後，最後都更上一層樓當選總統而且連任，因此台北市長選舉，成為藍綠兩黨爭取執政權的關鍵戰場。

 

　　綠營方面，民進黨因為出現多位可能的參選者，目前正忙著進行檯面下競爭，情勢多變，暫時尚未看出端倪。

 

　　白營這方面，現任台北市長柯文哲對參加2024年大選雄心勃勃，民進黨因此務必要在年底的台北市長選舉，重挫柯文哲創立的台灣民眾黨候選人銳氣，提早解除2024年大選的威脅。

 

　　不過，對民進黨威脅最大的，其實是目前枱面上最有可能出線的蔣家第四代後人，國民黨立法委員蔣萬安。從政治板塊來看，台北市支持者中藍營稍為佔優勢，要瓦解蔣萬安的支持，必須將他徹底打成「黑五類」。最直接而致命方法，就是把他和蔣介石殺害台灣人的殺人魔王形象結合，中正紀念堂因而成為借題發揮的目標。

 

　　從去年開始，民進黨當局已嗅出蔣萬安參選台北市長可能性愈來愈高，因此拋出中正紀念堂轉型議題，甚至傳出要把裡面的蔣介石銅像拆毀。目的除了喚起綠營支持者對二二八事件的記憶，連結起蔣介石下令屠殺台灣人的過錯，並且藉由這些激進政策，引誘藍營在出招回擊中犯錯，繼而重挫國民黨台北市長候選人的支持度。

 

　　為了提前拆除中正紀念堂這枚隨時引發政治效應炸彈，蔣萬安月初提出，應以更高的視野與未來性來看待中正紀念堂的歷史定位，朝更名為「台灣建設紀念館」方向前進，以紀念過去70年來為這片土地付出的台灣人，包含蔣介石、蔣經國和各族群世代。

 

　　不過，這個事先未在國民黨內提討論和修正的提議，馬上引發深藍支持者反彈，網上更批評蔣萬安為了選票出賣祖先。過去一年，不少政治評論員在電視政論節目都提出過類似主張，但是局外人可以提的建議，不代表身為蔣家後代可以提出，因為完全失去對祖先的肯定和尊敬。

 

　　綠營當然打蛇隨棍上尖酸刻薄一番，戲稱連蔣萬安都知道中正紀念堂要改變了，甚至建議他把蔣介石銅像拿回家自己拜，還取笑他得了選舉焦慮症。

 

蔣萬安提出中正紀念堂轉型為「台灣建設紀念館」後民望下跌。

 

　　民主選舉致勝關鍵，除了候選人魅力之外，創造和設定話題引領風潮，更是爭取選民支持的重要方法。蔣萬安想借由附和綠營中正紀念堂轉型議題，把自己塑造為兩邊都討好的中立形象，從提出更名「台灣建設紀念館」後民調下跌，可見選民並不領情。蔣萬安所犯的錯誤，跟當年不惜得罪藍營支持者也要討好綠營的馬英九，基本上如出一轍。想要當個真正超然中立的存在，在政治圈根本是自尋死路。

 

 

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