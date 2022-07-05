如果解放軍攻台，台灣可以撐過一百天嗎？

俄烏戰爭發生以來，台灣輿論一直對號入座，口口聲聲「今日烏克蘭，明日台灣」，儼然下一場戰爭就輪到大陸對台動武。民進黨當局頻頻駁斥認為是假消息，重申台灣地位特殊而重要，到時將獲得國際奧援。但這種撇清卻改變不了民心，最近一項民調顯示，如果解放軍攻台，過半數民眾不相信台灣可以撐過一百天。

根據台灣民意基金會最近所做的調查，詢問民眾「俄烏戰爭爆發到現在已經超過100天，烏克蘭還在辛苦作戰中。如果中共武力犯台，您相信台灣會跟烏克蘭一樣撐100天以上嗎？」結果顯示，相信的民眾有百分之37.8，有過半數受訪者不相信，高達百分之51。

再詳細觀察調查結果發現，相信台灣能撐過一百天民眾中，非常相信的只有百分之17.2。從這個結果可以推測，過半數台灣人傾向認為台灣不如烏克蘭，沒辦法支撐那麼久，只有較少數的台灣人相信台灣可以和烏克蘭一樣撐那麼久。這些結果明顯打臉了綠營政客和學者的論點，主張兩者地理環境不同，俄軍可以從陸路進攻，台灣則有海峽阻隔易守難攻，有時間等待國際救援等等，雖然說得洋洋灑灑天花亂墜，但是歸根究柢而且最直接的問題，就是民眾對台灣防禦能力缺乏信心。

對於相信兩岸一旦爆發戰爭，台軍可以撐下去的民眾，主要的信心來自認為美軍會適時提供援助。但從俄烏戰爭爆發之後，美國明確表達不會參戰，只提供烏軍小型武器來看，兩岸一旦開戰，美國應會以相同模式處理。

在這個戰略構想下，拜登政府已更改了對台出售武器政策，也就是從原本台灣軍方定下的戰略構想購買需要武器，轉變為以「不對稱戰力」為出發點，美國只肯賣自身指定的武器給台灣。

美國停售傳統武器，台灣只能靠自己研發。

台灣軍方的戰略構想核心，是以「反登陸」和「反斬首」作為出發點，避免戰事速戰速決，以便拖延時間讓國際救援。但美國的「不對稱戰力」是以城鎮游擊戰作為出發點，所以只願出售輕型武器給台灣。這樣的構想就是放棄在解放軍渡海時的偵測和抵抗，透過在後段城鎮巷戰中爭取時間，讓解放軍需付出更多時間和代價，可想而知，相對的台灣也要付出慘重死傷。





美國要求的「不對稱戰力」是以城鎮巷戰來對抗解放軍攻台。

在新模式下，美國否決了台灣購買MH-60R海鷹反潛直升機、撤銷E2D預警機輸出許可，連已通知國會批准出售的M109A6自走砲，都以供應不及為由宣布停止。在這樣情況下，台灣軍方只能以老舊的武器來維持原有的防衛策略。像上月底失事的S-70C反潛直升機，機齡已經都超過30年。

美國參眾兩院各自通過諸多法案，包括：支持台軍購發展現代化軍力、美台互通防空能力以及參與2022環太平洋軍演等，蔡政府莫不立即拿來大內宣，強調台美關係「堅若磐石」空前緊密。然而這些林林種種的法案，在法律位階上都只屬於「建議」性質，口惠而實不至，看看高興就好，美國人擺明了是不會浪費自己人寶貴的鮮血幫你打仗的。