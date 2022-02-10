最初，大家怕染疫，中招沒藥醫；後來，大家怕被捉去竹篙灣，累人累物累街坊；如今，大家怕強檢，天光排到天黑，還可能由陰性排到陽性。

好明顯，香港疫情已失控，衛生署已放棄在記者會交代確診群組，因為個案太多，逐個講，記者會要開到天光。

求助電話不是錄音，就是hea答，打不通或無人接聽是正常，也怪不得他們，當領導的在藥石亂投，這些前線人員也只能低頭執石。

開始有人問：我們可以上訪嗎？

是的，今日市民求助無援的程度，跟《秋菊打官司》的心態沒兩樣。當你以為有熱線電話、有負責部門、有社交平台、有申訴專員……，到最後，最有效的方法，大概是打電話去TVB《東張西望》，或者媒體的報料熱線。

其實，最壞的時候還未到。當政府寄來一人一個自助檢測包，大家都願盡公民責任，拿起棉花棒一撩，啊呀，陽性，那種恐慌，才是災難開始。

確診過千，即是說，隱形帶菌者豈只萬數，不驗由自可，驗了陽性，然後原來政府並無後著，陽性，徵狀輕微？那就待在家躺平啦！那時候的民怨民憤，才是最大危機。

做決定前，先要預計不同後果。最簡單一問：市民在家自我檢測完，發現陽性，咁點呢？政府沒事先為將會出現大量陽性個案作準備，別說配套，連查詢電話線都沒一條，你叫乖乖的市民情何以堪？

這陣子最礙耳就是聽到特首在記者會不斷重覆：大家不要抹殺前線人員日以繼夜不辭勞苦的努力，現在最重要是市民好好配合政府防疫政策，齊心抗疫……

（資料圖片）

特首啊特首，你們訂出的防疫政策，我們幾時沒配合過？你看看十八區乖乖排隊強檢的人龍，如果大家不配合，早就打尖打架大混亂。我們更感謝前線抗疫人員及後勤工作者的辛勞，大家的怨憤，並非指向抗疫人員，而是直指你們一班做決策的領導。

當大家看著掌舵船長一次又一次把船撞向冰山，水手再努力，乘客再合作，最後都是粉身碎骨、同歸於盡。社會所有批評、建議、進諫，其實是希望船長回頭是岸，搞唔掂，扭軚、班救兵，不要死撐死頂死不認錯，可知道，直撞冰山，將有700多萬人為你的錯誤決定陪葬。