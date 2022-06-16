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16/06/2022

面相解碼｜「三歲定八十」有理可依？小男孩妙招打破父母冷戰僵局！「人中之龍」有乜面相特徵？

#玄學 #五官 #面相 #命理 #性格 #相學
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

    玄來更精彩

    本欄逢周四更新

　　人仔細細，有冇相睇？可以說有的，因為有些小時的五官特徵，已透露其先天性格和將來運程的大略走勢。

 

　　朋友傳來一段叫人噴飯的視頻，剛好讓我拿來作示範（雖然這可能是網上達人的有心製作），現濃縮其對話如下：

 

　　「你和爸爸吵架咧？」一個約五六歲的男孩神情關切地問。

 

　　媽媽否認，只敷衍說：

 

　　「以前說得太多，現在不想說了。」

 

　　「愛夠了？…… 現在不愛了？」男孩人細鬼大地問。

 

　　「過兩天再愛吧。」

 

　　「還過兩天呀，爸爸都在哭啦。」（分明老作！）

 

　　「我怎麼沒看見他哭?」

 

　　「他在心裏哭，你是看不見的。」（難得他秒編出個理由來。）

 

　　「那你怎麼看得見呢？」

 

　　「男人和男人肯定能看見呀。」

 

　　跟住開宗明義說：「我想你們和好…… 你跟爸爸一起道個歉呀。」

 

　　媽媽斷然拒絕。

 

　　跟著精彩的部分來了。

 

　　只見小靈精在一秒之內，扁咀哭起來，同時「老豆上身」：

 

　　「我們和好吧，你不要生氣了。」

 

　　媽媽不收貨，問:「那他自己為甚麼不過來？」

 

　　兒子急起來說：「他不是說了嗎？他眼淚不多，他哭不出來，所以就讓我來。」

 

　　這「生鬼」小朋友，在同齡孩子還在玩飛機大砲玩具時，已懂得「車大砲」，而且「車」得頭頭是道。我們看看他的相，有何特別之處；

 

一．眉淡：甚麼故事都編得出來。不少兒童都眉淡，但這小靈精就是長大了，眉毛也不會太濃，將來肯定更天馬行空、不受覊勒，應該非常適合在日益虛擬的世界攻城掠地。

 

二．眼精靈：在別的孩子眼神還一片迷惘之時，他的眼神已經有迫切感，目標清晰，明刀明槍。他知道自己要甚麼、也知道怎樣去獲取。眼神靈活表示，應變能力高，這小孩在視頻中「秒哭」，不只有大顆大顆眼淚掉下來，而且眼紅、鼻紅、面紅，做戲做全套，足證有秒變能力和表演天賦。

 

三．眼尾向下：非常有危機感，在小小的心靈，爸媽吵架可真是天下大事，他就自告奮勇、力求破冰，這種對危險的高度敏感，在今日瞬息萬變的時勢更為關鍵。往往是成敗之所繫。

 

　　年紀小小，已潛質優厚。我們可以預見他前途無限，肯定是人中之龍，而且這相格桃花滿瀉，將來會「秒殺」不少人中之鳳！

 

　　（後來再收到有關這精靈小孩的視頻，附文稱「叫我劉妥妥」。）

 

 

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