人才輸入數目減少？人力資源專家：可參照外國「Work From Anywhere」 + 3大策略留住人才！

疫情危機遍布全球，整體勞動力市場的供需也因之急速改變。然而，香港近日再受第5波疫情影響，港府採取嚴厲的檢疫措施，有人力資源專家指出，再度收緊防疫限制，令香港對國際企業及人才的吸引力大跌，移居本港的人數遠低於疫情前的水平。

人力專家建議，可參照外國企業的Work From Anywhere，嘗試聘請非駐港員工；亦整合各界意見，提出留人策略。

ECA International亞洲區域總監關禮廉提到，相對於其他已逐步採取寬鬆抗疫政策的地區而言，香港對國際企業及人才的吸引力有可能失去優勢。（受訪者提供圖片）

人力資源管理顧問機構ECA International亞洲區域總監關禮廉接受本報訪問時指出，勞工短缺是全球都正面對的問題，但相比其他地區如美國或中國內地，香港情況更為嚴峻，「美國、澳洲和中國內地等地能夠在內陸地方調派人手，但香港必須依靠人才輸入」。

人才輸入計劃 遠低疫前

他表示，目前離港人數不斷增加，近兩年申請提取強積金的宗數及金額亦創新高。加上近日第5波疫情殺到，港府再度收緊外防輸入措施，向8個國家實施地區性航班熔斷機制。

關禮廉認為，這或會妨礙人才及企業在本港發展或駐港的打算，人才輸入數目大幅減少，令香港人手短缺的問題雪上加霜。

近日第五波疫情殺到，港府再度收緊外防輸入措施，妨礙人才及企業在本港發展或駐港的打算，令香港人手短缺的問題雪上加霜。（資料圖片）

他引述香港入境事務處資料指，目前香港主要3大人才輸入計劃，分別為：1.一般就業政策、2.輸入內地人才計劃（專才計劃）、3.非本地畢業生留港/回港就業安排。根據上述計劃合計的數據顯示，人才輸入人數由2019年的6.6萬人，降至2020年的2.9萬人，下跌逾5成。而截至去年9月，人才輸入人數則為2.2萬人。關禮廉預計，2021年的總輸入人數約3萬人，仍然遠低於疫情前的水平。「以目前的情況來看，嚴厲的社交距離措施，以及入境限制將會持續推行，預料2022年人才輸入人數將加劇下跌。要回到疫情前的水平，並非短期能做到的事情。」

港漸失吸引力 難與星競爭

關禮廉解釋，相對於其他已逐步採取寬鬆抗疫政策的地區而言，香港對國際企業及人才的吸引力有可能失去優勢，「鄰近的新加坡整體發展與香港相當相似，惟當地早於去年就放寬部分嚴格的防疫限制，相反香港卻不斷收緊，晚市堂食都禁止，對外籍人士來說沒有太大的誘因必須留在香港，也會逐漸遷往新加坡。」據香港美國商會的《2022商業前景調查》顯示，約53%的受訪會員表示防疫相關的限制措施促使他們離開香港。

他又補充，其中以金融和科技行業的情況最為嚴重，「全球都在爭奪這兩個行業的人才，有競爭力的人，自然會選擇離開香港」。較早前，英國《金融時報》引述知情人士報道，美國銀行（Bank of America）已開始審視香港業務，考慮將本港員工遷往新加坡。關禮廉直言，盡管香港目前在遏制疫情傳播的短期目標上甚有成效，若防疫措施繼續實施，或難以與新加坡競爭，成為亞洲以至全球金融科技中心。



