彈性處理假期！允許外地酒店工作！防疫措施過嚴導致人才流失？5招解決！

最近有調查顯示，有38%受訪公司表示因員工移民或因疫情離港，而受到較負面影響，造成各行各業面對人才流失問題。

有律師指出，香港僱主可透過提供更多檢疫支援、彈性假期甚至心理輔導支援，增加員工的忠誠度及凝聚力，減少人才流失。

律師事務所Reynolds Porter Chamberlain（RPC）合夥人Andrea Randall與其註冊外國律師（Registered Foreign Lawyer）Sakshi Buttoo對此表示，香港人才流失的最大原因是防疫措施的限制，如香港員工需接受長時間隔離、大量社交距離措施，以及強制檢測等，令員工備受壓力。

為避免更多的人才流失，她們認為需在員工福措施方面著手，並提出了一系列的相關措施來助企業招攬及留住員工。

允外地酒店工作 設清晰守則

首先，Andrea Randall指對於入境香港，或者希望請假回外地探親的員工而言，僱主可以考慮提供財政資助，以支付入境香港時酒店檢疫的費用或者補貼僱員在隔離時的必要開支。此舉不但可減輕員工出入境香港的負擔，也可令員工更願意履行在港的職務。

以高盛和摩根士丹利等全球金融機構為例，部分已向在港員工每人提供5,000美元（約39,123港元）的酒店檢疫費用。

同時，可為有意出境的員工，提供有薪或無薪額外假期，如彈性處理假期日數，允許員工預先使用假期配額，讓他們有充足的時間在外地或回港時隔離檢疫。以香港飲食集團Black Sheep Restaurants Group為例，曾斥資逾500萬港元，安排250名員工回家探親，包括阿根廷、法國、澳洲等國家，並提供額外無薪假期，藉此吸引及留住人才。由此可見，僱主和僱員間能通過較人性化的安排繼續互相合作。

現時在疫情下在家工作的模式已普及化，故她們建議僱主可將範圍推遠至允許員工在外地酒店工作等，以應對員工有離港的需要，並制定清晰靈活的工作政策及守則，如申請或報告工作安排、保密措施、IT措施和離港工作等等。同時她們提醒：「僱主要考慮到稅務的影響，員工和僱主有機會因此付出額外的稅款。」

彈性工作時間 方便在職父母

另外，她們亦留意到，現時香港停課情況持續，令不少在職父母居家工作時還要抽時間照顧孩子，為日常工作帶來額外的壓力：「僱主要體諒和支持在職父母，批准員工有較彈性的工作時間，甚至津貼聘請補習導師的費用，減輕他們的身兼數職的壓力。」除了可讓企業繼續順利營運，維持效率外，還可以減少溝通不良的情況出現。