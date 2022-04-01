堅持設計實體玩具代替「電子奶嘴」！「玩具迷」言語治療師：創業最好興趣行先！

隨著科技發展迅速，手機、平板成為現今小朋友的主要遊戲及學習工具，較少接觸實體玩具。本港仍有有心人默默堅持篩選及設計實體玩具給兒童遊玩，去代替「電子奶嘴」。

資深言語治療師尹慕茵表示，留意到現時市面上玩具種類較單一，故決定與朋友創辦品牌「治遊學教具坊」，希望擴闊市場上玩具的選擇。（受訪者提供圖片）

資深言語治療師尹慕茵（Brenda）表示，自己一直以來都對玩具情有獨鍾，是個標準的「玩具迷」，加上任職言語治療師已有10年，因職業關係長期接觸到不同種類的玩具，從而萌生創業的念頭。前年決心花費15萬元，與兩位朋友共同創辦玩具品牌「治遊學教具坊」（TheraPlay Learning Supplies）。

言語治療師 研玩具可塑性

她續指，在工作過程中，經常研究不同玩具的可塑性，加上留意到現時市面上的玩具較千篇一律、種類亦不多，故經常會搜羅各地玩具，或拆開玩具再重新組裝成新玩具，發掘玩具的其他玩法。所以，常有家長對她提供的玩具很感興趣，表示未曾在市面上見到，並好奇她在哪裏購入。以上種種，激發起她創立自己的玩具品牌。

現時品牌主要以網店方式銷售，由新貨上架、處理客人查詢及定單、出貨、宣傳等每個環節，都是她與兩位朋友合力負責。除了本身正職外，還要忙店內事務，基本上一星期7天都要工作，她有感而發：「隔行如隔山，創業也如是，創業最好以興趣行先，或是自己熟悉的事物，否則很難堅持下去。」

在創業過程中，難免會遇到形形色色的困難。她坦言，「最大的難題是玩具成本高，如玩具會有供應商規定的公價，加上每月租倉平均就要數千元，扣除成本後盈利並不高。」而且本港對知識產權意識仍算薄弱，可能有顧客會因為正版玩具價格較高，而轉向購買盜版玩具。

雖然目前所得盈利只能勉強支付日常開支，但為了當中的滿足感及興趣，尹慕茵仍然會堅持下去。「除了朋友的鼓勵外，在創業過程獲得很多行家或機構支持，如有幼稚園教師認同我們產品，努力獲得肯定。加上自己也有小朋友，更想利用自己專業知識，將好的產品分享給更多的人。」

尹慕茵指出，品牌也有推出自家組合玩具。如飲茶套裝玩具為例，套裝中茶具、碗筷、點心及點心紙，都是從不同地方找回來的。（受訪者提供圖片）

經過一番研究後，現時品牌產品逾180款，當中有6款為自家組合玩具，「以飲茶套裝玩具為例，套裝中茶具、碗筷、點心及點心紙都是找不同供應商，要自行設計組合而成。」雖然玩具看似簡單，但在遊戲當中融合了角色扮演、指令理解、句子表達等訓練，不但能啟發兒童創造力，亦有助促進親子關係。

產品逾180款 有助促進親子





向6歲以上兒童推出相關桌上遊戲，訓練他們的專注力與數學概念等。（受訪者提供圖片）



尹慕茵認為，玩具是語言訓練的好拍檔，有效讓小朋友能在適當的情境下學習語言，而玩「玩具」就是最好辦法。品牌主要針對幼兒以及6歲以上兒童推出玩具產品，「品牌亦會向6歲以上兒童推出桌上遊戲（Board Game），訓練他們的專注力與數學概念等。」在購入產品時，她都會考慮兒童每個階段發展需求，去推介真正適合他們的玩具。

品牌創立至今雖然只有一年半，但憑着用心及堅持，獲得許多家長與機構的支持，包括特殊教育學校、學前教育教構、香港中文大學及一些非政府組織（NGO）等。尹慕茵亦透露，生意並未因疫情受到影響，未來更有意擔任產品代理的業務，引入更多本地及外國優質玩具。