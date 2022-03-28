曾與Y5Zone合作建全港WiFi熱點！創投建設師7個初創成功要素：先搵生意最實際！

經濟動盪，對創業家而言更有難度，初創活動在疫情下活躍度下降。但有危亦有機，市場機會不會停下來，有經營者就認為，與其不斷找資金投入，不如先找生意，建立業務，才是上算。

數碼媒體集團NDN Group創辦人及行政總裁安宇昭表示，創業者重點是要找到生意，而不是投資者。（受訪者提供圖片）

在科泡爆破後創業，安宇昭至今先後創辦了多家公司，發展不同業務領域，近年更成為「創投建設師」（Venture Builder），合作單位更多達30家，與不同初創者合作，他坦言，與其花時間游說投資者，不如花心思找生意，這或許是他20年創業路上的經驗之談。

20年創業路 發展不同領域

每提到安宇昭，其家族背景不時成為焦點。但他坦言，除了傳媒比較留意，自己由創業至今，並未有合作夥伴關注其背景，相反，他認為要向上一輩推銷他的一套新科技創新想法，例如區塊鏈等技術，反而更難，更遑論在這個輩份的網絡中找到支持或投資者。

安宇昭的經驗談可算是一針見血，創業者在香港市場找到有共同理念的投資者並不容易，尤其是天使投資者。但在外國，不少創業成功者會重新投入初創社群，為後來者加油，所以安宇昭本身是數碼媒體集團NDN Group的創辦人及行政總裁，2020年建立NDN2 Venture Building Fund，目的亦是希望以成功創業者的身份重投市場。

有別於傳統的投資基金，只付出金錢，安宇昭希望以共同創辦人的身份加入合作初創，並作出實際支援，例如初創沒有財務總監，就會派有經驗的同事協助，由於是共同創辦及合作的模式，所以合作單位甚至並未開始考慮集資，這亦是安宇昭的理念，與其花時間去找投資者、集資，何不先為生意籌謀，找真正有收入的生意。

當年夥Y5Zone 市場突破

於2003年與Y5Zone合作，於本港各地建立WiFi熱點，在智能電話數據上網費仍高的年代，成為一項突破市場的做法，安宇昭表示當年與Y5Zone合作，是一個巧合，當年他創辦的NDN Group（New Digital Noise Group）在中環蘭桂坊為酒吧、餐廳安裝電子屏幕，而Y5Zone正好要找不同的地方設置網絡熱點（HotSpot），供用戶透過WiFi連綫上網，有店舖及商場客戶網絡的安宇昭，與Y5Zone的創辦人楊德華一拍即合，一同拓展業務。

流動網絡現時已成生活必需品，甚至是社會命脈，不過當年才是剛發展的科技，安宇昭亦透過合作開始發掘不同商機，造就今天的他擁有多家公司，問到他如何介定自己的生意時，他坦言創辦了不同公司，而不將所有公司歸入一個品牌下。他指以上經營方式是上一代的想法，在現今創業環境中，安宇昭認為客戶不一定因你的品牌而光顧你。

由電子屏幕方案，到流動應用開發、廣告投放平台等，到近年數據分析，區塊鏈甚至微保險FinTech，安宇昭似乎喜歡涉獵不同範疇業務，但談到年來發展，原來一切又是順理成章。他說：「最初開發手機應用，就想到與開發者分享廣告收益，以取代開發費用，這與現時的流動平台廣告分成的制度相似，而當年的手機應用要用戶付費比現在更難。」

所以安宇昭表示，由最初到現在都是以數據為核心的業務，現時所選擇的初創合作夥伴，亦以B2B2C（Business to Business to Consumer）的領域為主。

他表示，在互聯網經濟環境下，有3大主要經營方法，分別是：1電子商貿；2賣市場數據及用戶訂閱；3即服務（aaS）模式，而他當時就選擇了第2項，以廣告及數據為主要業務收入來源，並於2011年時創立了Klarity，一家他開始要主動找尋融資的公司，亦開始了他對創業市場的投入。



