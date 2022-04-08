彈性工作增生產力？難維繫人際關係？管理層與員工想法現落差！最新報告：76%主管指缺資源改革！

工作模式在疫情下發生巨大改變，無論大小規模企業都經歷挑戰，研究如何在新常態下取得最佳工作效率，員工的心態亦見變化。

有調查發現，香港近6成半打工仔表示，與疫情前相比，更著重健康與生活，管理人亦要多加留意。

Microsoft香港及澳門區總經理陳珊珊表示，雲端平台在疫情下，可幫助不少中小企。（受訪者提供圖片）

Microsoft香港及澳門區總經理陳珊珊引述新發表的《工作趨勢指數》報告指出，57%的香港企業領袖表示，所屬企業計劃在未來一年會全面恢復辦公室工作。而相對地，有67%員工希望以混合模式工作，這顯示管理人與員工的想法有落差。而報告亦指出，54%管理人擔心混合模式或在家工作影響員工生產力，所以傾向回到辦公室；但有79%受訪員工稱，彈性工作模式令他們更有生產力。

港76%主管 缺資源改革團隊

報告提到，企業領袖與員工的期望並不一致，而62%本港部門主管認為，企業領袖與員工的期望脫節。而76%本港主管更表示，他們並沒有影響力或資源改革他們的團隊，以乎管理人在疫情下，面對挑戰甚大。

疫下工作模式有新改變，員工有新需求，管理人不能坐視不理。（微軟圖片）

報告亦發現，疫情下本港打工仔對工作模式的看法有所改變，有64%受訪的本港打工仔表示，與疫情前相比，他們現在會更著重健康與生活，多於工作，數字比亞太區整體的比例（57%）為高。而且，63%的本港Z世代與千禧代，更在考慮未來一年轉換工作，較2021年上升8%。此外，本港受訪者中，更有71%於疫情時受聘的員工，正考慮於2023年轉換工作，稍高於亞太區比例（62%）。相信管理人宜留意在疫情進一步緩和，員工離職情況會陸續出現。

今次是微軟第二次發表《工作趨勢指數》，該研究走訪了全球31個國家或地區、共31,000人，每個地區各訪問了1,000位在混合辦公的員工及企業管理人，亦收集了Microsoft 365所產生數以萬億計的生產力數據，以及LinkedIn的勞動力趨勢分析。

員工多稱 彈性工作增生產力

面對管理層與員工想法的落差，報告建議企業領袖需締造一個員工願意返回工作的辦公室環境。

當中提到，本港有39%正採用混合辦公的員工表示，要了解何時需要及為何要回到辦公室工作，是最大的挑戰；但只有29%管理層曾在制定新工作規範有和團隊協商，情況與亞太區比例相近（32%）。

在家工作模式，最常用如視像會議等技術方案，不過陳珊珊強調，雖然大家已習慣利用協作方案開會或溝通，但彈性工作不代表要「保持在綫」。而研究亦發現，52%的本港員工樂意考慮明年開始使用沉浸式數碼空間進行會議。Microsoft香港客戶成功總監姚國雄提到，網上會議與傳統會議方式不同，主持會議者並不易留意各人的專注情況，而開會亦不等於同事間成功協作，所以應透過工具令協作更有效。

彈性及遙距工作方式的好處之一，是減低感染風險，稍微影響團隊間溝通合作亦可以理解。而報告就指混合辦公模式中，建立人際關係方式與以往不同，但回到辦公室能否就可讓團隊關係重建呢？

有47%香港及43%亞太區企業領袖認為，員工混合或遙距辦公的最大挑戰，是建立人際關係。有67%香港及61%亞太區混合辦公員工回應稱，將考慮在未來一年仍採用全面遙距辦公方式，並認為企業不能單靠回到辦公室，來彌補過去兩年失去的人際關係。