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14/04/2022

設AI平台配對職位！建立獨有員工價值！施耐德電氣多管齊下吸引人才！

#節能減排 #能源管理行業 #施耐德電氣 #人才管理 #人才 #管理 #職場
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　　節能減排成為全球大趨勢，同時也令能源管理行業對人才的需求大增。施耐德電氣因應市場趨勢，在公司內部及外部制定不同策略吸引人才。除了設立培訓生計劃，也透過內部人才流動等計劃，挽留人才。

 

　　據國際能源署發表的《2021年世界能源展望》（World Energy Outlook 2021）數據顯示，全球若要在2050年實現淨零排放，全球於2030年前應每年至少投入4萬億美元（約31萬億港元），作為投資潔淨能源計劃及基礎建設；而關於能源效益的投放將遞增至5,000億美元（約3.9萬億港元），協助建築、工業及運輸行業實現脫碳。

 

需軟硬技能 建獨有員工價值

 

施耐德電氣（香港）人力資源總監莊啟賢表示，提倡性別平等工作間，有助所有員工盡顯所長。（受訪者提供圖片）

 

　　為了應對相關行業的人手需求，該公司亦從多方面吸納人才。施耐德電氣（香港）人力資源總監莊啟賢表示，能源管理行業的人才對「硬技能」及「軟技能」均不可缺，更強調人才是促進企業發展的原動力。因此，該公司建立了一套獨有的員工價值理念，分別是：

 

　　1.具意義（Meaningful）：推動可持續發展及數碼轉型，期望所有人都能夠享用能源，從而提高生活質素；

 

　　2.建立共融（Inclusive）工作環境：成為多元及共融的僱主，讓員工享有平等發展機會；

 

　　3.賦能（Empowered）：給予員工自由度作決定，讓員工發揮個人長處，提升個人發展和滿足感。

 

　　此外，更會應用科技鼓勵內部人才流動。施耐德電氣在2020年推出Open Talent Market（開放人才市場）網上平台，更運用人工智能（AI）進行配對，根據員工的職場履歷、技能、經驗和興趣，為他們提供個人化的內部職位配對機會。同時，亦讓員工瀏覽公司正在開放的全職、不同地區、跨部門等內部工作機會，進一步釋放其個人潛能，從而拓展他們的國際視野。

 

　　此外，公司亦鼓勵員工在公司各部門之間進行內部調動，透過跨部門工作以推動團隊技能擴展。

 

全球多中心營運 擴國際視野

 

　　提升員工國際視野也十分重要，莊啟賢稱，公司以全球多中心模式（Multi-hub Strategy）營運，沒有單一總部，而是由4個分別位於香港、巴黎、美國波士頓及印度的Global Hub所組成，這種營運模式能給予員工在工作調配上，有更多的發展機會。

 

 

 

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