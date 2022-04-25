ICT行業現挖角潮！逾半企業加薪留才！數據分析師最吃香？平均起薪點有多少？

全球勞動力市場人手短缺問題持續，尤其是「資訊及通訊科技」（ICT）行業更不時出現挖角潮。香港電腦學會月初公布ICT行業薪酬趨勢調查指出，面對疫情，不但無大規模裁員，上年業內整體薪酬水平有所增加，預料近7成從業員今年更可獲加薪。

香港電腦學會於今年第一季向多家會員機構發出問卷調查，結果顯示，即使疫情導致眾多不明朗因素，但超過7成受訪公司並無裁減其ICT從業員，更有約52%的企業因各種原因而增加了相關職位。

企業架構師 數據分析師吃香

調查回顧2021年度，65%受訪公司的ICT從業員獲加薪，約62%員工的加薪幅度4%或以上，當中有20%員工更獲加薪10%或以上。約73%受訪公司預期在本年度中，提升ICT從業員的薪酬，逾半數公司更表示，今年平均增幅將高於4%。

該會會長鄭松岩表示，ICT各範疇都面對專才不足的問題，加上許多企業正實施或計劃實施數碼轉型。如果沒有合適的專才，即使有好的數碼化規劃或先進同業經驗借鑑，也無法落地實現。現時最為短缺和急需的，是企業架構師、數據分析師、掌握包括人工智能、區塊鏈、雲計算、大數據等新興技術的專才，以及數碼轉型的項目管理人才。

資訊通訊科技 業內掀搶人潮

他續指，在僧多粥少下，行業間持續出現搶人潮，僱主往往願意給予15至20%的薪金增幅來留人，可預見未來3至5年，對專才需求仍是極其殷切。

此外，根據調查顯示，近5成半受訪公司在2021年聘用應屆主修ICT的畢業生，近7成的入職薪酬超過1.8萬元；當中約18%公司的入職薪酬，更高達2.2萬元或以上。在入職ICT相關工作3年後，有近6成公司的員工，其薪酬已較入職時升超過10%。有2成公司表示，在入職後5年，其薪金增幅可高於50%。

鄭松岩續指，無論政府、企業、個人，各行各業對科技的應用和依賴愈來愈大。ICT行業的前景及發展空間，只會愈來愈廣闊，發展前景無限。而隨着相關工作的年資增長，其薪酬加幅亦會大幅度提升，相信會是本地年輕人的理想工作，鼓勵年輕人投身業界發展。

政府亦應積極培訓更多人才，建議構建一個具可持續的ICT人才生態系統。從中小學開始注重STEM的課程，推動年輕一代在報讀大學時修讀ICT相關學科。大學的課程設計上，也應注重人工智能、金融科技、網絡保安方面的人才培育，以應付長遠發展的需要。

香港電腦學會會長鄭松岩表示，隨藉眾多企業急速地數碼轉型，相信未來3至5年間，對ICT專才需求仍然殷切。（受訪者提供圖片）