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12/04/2022

「業務傳承」讓員工變老闆？4招做好人才管理！科技公司創辦人：做生意須求變忌守舊！

#管理 #職場 #人才管理 #資訊科技業 #IT
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　　疫情下仍要積極尋找生意，有本地IT方案供應商認為，業務正逐漸呈「V」反彈，憑堅持「站在客戶角度出發，替客戶增加價值」的方針，拓展業務管理及軟硬件方案市場，科技行業在近年來面對不斷轉變的市場，已發展一套自家經營模式配合客戶轉變；更計劃以「業務傳承」的管理策略，令員工對業務更上心。

 

萬碧發展有限公司（Million Tech）創辦人及市場營運總監謝小江表示，該公司業務發展方向開始轉向到全球及大灣區。

 

　　本地IT數碼發展及方案供應商「萬碧發展」（Million Tech）創辦人及市場營運總監謝小江（Nelson Tse），在業界打滾多年，見證行業一直變遷。

 

　　30多年前創業時，他看準手提條碼終端機的發展，當時業務規模已佔本地市場的7成，為他帶來第一桶金。但他坦言，若只滿足現狀，被淘汰是遲早的事，便著手研究其他業務，如標籤業務、自動化硬件機械及度身定制程式軟件編寫業務等，捉緊不同行業情況，肯嘗試接受新事物的心態，經多次轉型後演變成現有的營運模式。

 

做生意必須求變 拓新業務

 

　　面對疫情的挑戰，謝小江表示，疫情爆發一度令公司新項目跌幅達9成，3至4個月後會浮現更多問題，不過他認為：「做生意一定要求變，不能守舊。每項生意從一開始便需考慮創新轉型，例如運用數碼服務及自動化工具，替客戶考慮如何做到具成本效益（Cost Effective）。」

 

　　他更要有一套以客為本的想法，他舉例，傳統的百貨零售，如士多，部分貨品定價雖比大型連鎖店平，但大型連鎖店運用電腦計算，節省開支營運及配合自動化，節省人手之餘，又可開拓線上線下經營模式，最終生存空間比小商戶大。所以各行業均要不斷的轉型及創新，提升競爭力。

 

智能自動貼標籤機械臂是結合自動化軟件及機械工程項目，智能自動化替客戶賺取成本效益。

 

　　萬碧發展由單一的業務模式，發展成研發部門、軟硬件整合服務、數碼銷售服務等部門。謝小江認為，敢於創新的思維有助邁向成功，遇到新機遇時，先要衡量公司能力及分析客戶需求。「數年前與一個藥粧連鎖品牌合作，設計智能自動貼標籤機械臂，有效減低人手及節省成本。」提升客戶滿意度也可間接帶動業務，他指，現有約7至8成的生意均由舊客戶轉介，有客戶口耳相傳，都是在疫情期間快速回復及保持業績的原因。

 

　　除了創新，資訊科技業重視人才，他強調，要關注員工身心健康，有否達到工作與生活平衡，更要讓員工有發展空間。「如一個員工10年前的工作模式與10年後相同，該員工只能為公司提供有限的價值，所以要鼓勵員工主動自學進修，員工、公司齊齊增值。」

 

聘IT新鮮人 肯學肯做肯教

 

　　面對聘請本港人才流失挑戰，謝小江指出，IT行業已有人才不足，早於10年前已存在。

 

　　有見及此，公司除了為員工提供在職培訓外，也會聘用IT新鮮人。「只要肯學肯做，我們便肯教，以智能自動貼標籤機械臂項目為例，由程式編寫、機械工程師等，幾乎全部採用新人，嘗試及學習才是生意之道。」

 

 

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