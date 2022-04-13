Slash人數大幅上升近8成！Work Life Balance至上！企業與Slash合作有5大要訣

本港近年出現人才流失的挑戰，增加企業營運壓力。有專家指出，企業要改變過往招人、留才方法與思維，建議：(1)企業在招聘時要突出自己的賣點、(2)聘用斜槓族（Slash）以解燃眉之急、(3)甚至可考慮繼續聘用移民海外的員工或居於海外的專才，緩解人才短缺。

Informa Markets亞洲人力資源及企業傳訊副總裁陸國坤（左）表示，業界有不少資源可供中小企使用，讓其在零成本情況下，提升自身競爭力。（受訪者提供圖片）

香港人力資源管理學會與澳洲會計師公會香港分會，上月舉行網上研討會「ESG勞資關係白皮書」，香港人力資源管理學會理事會成員、兼Informa Markets亞洲人力資源及企業傳訊副總裁陸國坤表示，以往企業招聘或許只需提供具吸引力的薪酬和職涯發展，便吸引到求職者。

但隨著疫情發展，生活和工作變得更數碼化，他稱：「特別是年輕人，他們會思考工作的意義，偏向選擇自己認同的企業。」因此，企業需更清晰地向求職者展現自身賣點，吸引志同道合的員工。

追求生活工作平衡 不做全職

他續指，或有員工因移民而離職，設有海外分部的大企業可透過內部調職，協助員工在當地繼續工作。「對移民者來說，要在當地找一份新工作需要時間。如果公司有能力，可在其移民後，讓其處理海外業務。」僱主可以減少人才流失和培訓新人的工夫，僱員適應時間亦相對較短。

陸國坤續稱，年輕一代更著重工作與生活平衡（Work life balance），不願做全職工作是人才短缺的另一主因。他引用香港人力資源管理學會2019年的調查數據指，在2007至2017年期間，本港Slash人數大幅上升76%。「會選擇成為Slash的人，更熱衷於享受生活及具彈性的工作；不成為Slash也是基於職業穩定性，不如全職受聘高。」但在疫情下，整體職業穩定性下降，令不少年輕人放棄尋求一份全職工作。

市場營銷及電子商戶平台Mojodomo聯合創辦人兼首席策略總監張可玲補充，企業需要明白聘用Slash未必可以減輕營運成本，但面對人才不足和Slash文化盛行，與他們合作確可緩和市場人手不足所帶來的壓力。

她認為，有部分具才能的人或因家庭及生涯規劃等因素，放棄全職工作成為Slash。與他們合作，不但讓企業得以解決人手問題，也讓Slash在合乎其生涯規劃下展現才能，達致雙贏。

現時Mojodomo正與4位Slash合作，當中除了有講求創意的設計師、攝影師、品牌行銷策劃人員外，亦有負責招聘工作的行政人員。

多涉創作 從非核心業務開始

張可玲建議，企業可預先分析內部運作，分出核心事務和非核心事務，再決定是否可將部分範疇分拆出來，交由Slash處理。而市場上，較多具創造力的Slash，企業亦可嘗試從這類範疇開始與Slash合作。