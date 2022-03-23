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23/03/2022

提早晚市推「Drunch」！增設網購食物平台！離解禁尚餘一個月，餐飲業如何自救？

#禁晚市堂食 #網購食物平台 #餐飲業 #管理 #防疫措施
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　　受累於本地第5波疫情，餐飲業由1月初起，被禁晚市堂食。雖然日前港府公布最新防疫路線圖，預計最快4月21日解封晚市堂食，但距今仍有一個月，業者現時不得不自救。

 

Pirata Group營運總監Antonino Assenzo盼望在疫情受控後，餐廳可正常營業，更能為顧客提供更高價值。（受訪者提供圖片）

 

　　在港擁有Pici、Pizza Project等多個餐廳品牌的餐飲集團Pirata Group，疫情下生意重創。不過，該集團則以不同方法挽救生意，例如提早晚市、推出網購食物平台等。該集團營運總監Antonino Assenzo透露，集團生意額急跌75%，當中位於太古坊、面積達18,000平方呎的The Sixteenth的平日生意影響最大。

 

位於太古坊的The Sixteenth在疫市下失去主要客源，對平日生意影響甚大。（資料圖片）

 

　　他解釋：「該店最主要的客群是附近的上班一族，而現時他們80%也在家工作，餘下的20%現時亦實行A/B Team工作模式。因附近人流減少、企業活動取消，該店失去一大部分的生意。」惟周末生意的影響則不大。Pirata Group旗下的餐飲品牌TMK主打熱鬧、融合音樂餐飲體驗，生意同樣大受影響。而位於上環的TMK Punk & Rolls，更休業至晚市重開。

 

　　除了生意大減，面對無了期、嚴謹的防疫措施，加上有不少餐飲業從業員染疫，團隊成員的士氣亦變得低落。

 

免費升級酒品 提前晚餐措施

 

　　Antonino Assenzo認為，疫情下必須令員工在財政及心理上也有保障。這段時間人們比以往更抗拒外出用餐，故餐廳必須為食客提供更高價值，以在疫情間生存。因此，Pirata Group的餐飲體驗亦於第5波疫情期間「進化」。

 

　　集團旗下餐廳推出各項新優惠，例如平日午餐可自動免費升級暢飲酒品、平日推出提前晚餐「Drunch」。周五更全日有晚餐「Frunch」供應，周末則同時有早午餐及「Drunch」。這些安排無疑令Pirata Group的毛利率下滑，但Antonino Assenzo認為這些做法均可令集團繼續營運。

 

　　他續指，集團盼望在疫情受控後，餐廳可正常營業，更能為顧客提供更高價值。因此集團藉此疫情，把重心放在培訓員工、研發新產品，同時亦節省不必要開支。以上環的TMK Punk & Rolls為例，該店在休業期間，升級餐廳環境。

 

 

 

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