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10/05/2022

鑽石媒人Mei Ling打造一站式最強婚配綜合體

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Text: 資料由客戶提供

Meiling1

 

減少社交接觸、保持社交距離，成了疫情下的新常態，難道也隔絕了單身一族展開美好姻緣的機會？其實只要有心，疫情也隔斷不了情絲萬縷。

 

擁有豐富婚姻配對經驗的鑽石媒人吳美玲Mei Ling，一直致力協助單身人士自我增值，昇華成完美約會對象，多年來更成功撮合多對恩愛甜蜜的夫妻、情侶，更積極開拓海外華人市場，擴闊婚配對象至海外僑胞與外籍人士，務求多管齊下，為單身人士全方位提升姻緣發展機會。

 

近日，Mei Ling更推出首個為全球單身華人而設的最強婚配綜合體 Meiling.hk，提供4項皇牌服務，包括備受好評、為尊尚人士而設的線下服務「香港婚姻介紹所」、為全球華人而設的線上婚配「四海姻緣」、免費視頻平台「美視」，以及年底登場的單身聯誼會「美薈」。

 

防疫措施無礙疫下脫單

疫情影響社交生活，早前持續數個月的晚市禁堂食、酒吧、健身室等休閒娛樂場所關閉，令約會地方減少，Mei Ling 團隊憑豐富經驗即時為客人重新安排行程，將燭光晚餐改為雅緻山頂下午茶、將行街睇戲改為遠足、郊野漫步、棋盤遊戲、網上講座、甚至安排義工活動，從而加深彼此關係，證明只要有心，疫情無阻聯誼約會。

 

放眼世界　開展浪漫異國情緣

香港女多男少，毋疑令部分女士遲遲未能覓得如意郎君，然而，性別失衡乃非香港獨有，在中國內地則是男多女少的情況。綜觀全球，目前有5,000萬海外華人中約有70%居於亞洲，其中42%約近1,500萬便是單身人士。

 

專為全球華人而設的線上婚配《四海姻緣》，主力集中於中港台 - 尤其大灣區、星馬、印尼華人及海外僑胞為對象，提升姻緣發展機會。有別於一般網上「交友平台」，《四海姻緣》乃「婚配平台」，永不會陳列客戶，絕對保密。即使有意想加入，事前必需經過嚴格背景審查及虛擬面試，確保每位有心人均為認真者而非胡鬧者，且符合資格，敬請非誠勿擾！隨後將由專業婚配師利用電腦數據，按客戶需求及條件進行篩選，再進行配對。

 

提升自我　向完美約會對象進發

要開展美好姻緣，裝備自己是不二法門，試想想做事能幹但性格沉悶乏味，又或是為人口甜舌滑，卻是膚淺欠深度無話題，找對象總是難以成功，便惟有努力改變性格，才能扭轉單身命運。要成為有趣健談的約會對象，「美視」的免費視頻平台提供多樣資訊，內容由感情問題、自我增值、通識、時事、到文化旅遊，哪怕是宅男、宅女，皆能透過多元化學習提升軟技能，藉此擴闊約會話題，與對象深化溝通，為感情建立堅固基礎。2022年，只要把握機會，美好姻緣不是夢！

 

資料由客戶提供

 

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