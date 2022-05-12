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12/05/2022

出生率跌！人口老化！移民潮！香港人才流失情況加劇，企業點應對？

#人才管理 #管理 #人手荒 #職場 #數碼轉型 #打工仔 #人力資源 #勞動市場 #疫情 #人才流失
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　　勞動市場在疫情期間遭受衝擊的影響陸續浮面，本港人才流失正逐步加劇，企業要有足夠人才變得愈趨困難兼吃力。

 

　　有人力資源專家呼籲，企業應把握疫情帶來的新常態，不應再受距離的限制，可聘請心儀的海外員工，允許對方留在原居地，遙距處理本港工作，紓解人才荒。

 

Glints創辦人及行政總裁Oswald Yeo表示，僱主需要重整心態，大膽將目光放遠海外，招攬合適的人才協助拓展業務。（受訪者提供圖片）

 

　　香港面對出生率下降、人口老化及移民潮等多項因素影響下，本地人手短缺問題持續嚴峻。新加坡職涯發展和人才招聘平台Glints創辦人及行政總裁Oswald Yeo，日前接受本報訪問時提及，尤其在疫情爆發後，數碼轉型成為所有企業的當務之急。「無論是大型企業，抑或中小企，對數碼科技人才的需求有增無減。」

 

重整心態 把握經濟復甦時機

 

　　惟他認為，以目前香港面臨「人手荒」情況，企業難以再只依賴本地人才。僱主需要重整心態，大膽將目光放遠海外，招攬合適的人才協助拓展業務，才能把握經濟復甦的時機。

 

　　Oswald直言，打工仔在疫情期間已適應遙距工作，加上數碼科技大部分工作，都毋須在指定地點才可做到，企業要建立遙距團隊也並非難事。他建議，僱主可先選定一至兩個國家或地區建立Remote Hub（遙距中心），專門聘請當地員工。

 

　　他舉例，本港企業可從東南亞地區入手，考慮越南、印尼及台灣的人才。「畢竟這些地區與香港的文化及語言都比較類近，員工要融入本地企業也不會太困難。」根據越南科技部（MOST）的數據，當地大學每年培養出8萬名IT相關學系的畢業生，而越南國內目前有約3萬間IT企業，仍有一定的人才供應。

 

　　他再補充，各地的人才有不同優勝之處，如目前印尼主要有較多資歷較淺的軟件開發人才，因此薪酬成本相較低；越南專門研究區塊鏈和數據科學；而台灣則會有較多高級機械開發人員（Senior Mechanic Developer），經驗更豐富，但相比印尼及越南的人才，薪酬自然會較高。

 

富衛香港 印尼招募組遙距團隊

 

　　Oswald另提到，其客戶之一的富衛香港（FWD）較早前也因應業務發展，積極投放資源發展科技，並組成數碼轉型團隊。「該企早前就決定在印尼招募軟件工程師，並組成遙距團隊，毋須移居香港也可工作。」他稱，由於香港及新加坡的人才庫太狹窄，若僱主只侷限聘請本地員工，將會難以進步，阻礙業務拓展速度。

 

 

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