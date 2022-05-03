  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
行政人員
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治形象UP！廣告背後Pris形象教室銷售達人飛凡年輕夢好書看多點HR唔易做
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

03/05/2022

瞄準30+健康市場！代理商引日本百年企業NIPPI產品：首要宣揚理念！生意按年增2倍！

#代理商 #疫情 #市場策略 #健康食品 #職場 #管理 #品牌管理 #膠原蛋白 #NIPPI COLLAGEN #健康產品 #總代理
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　近年健康產品的市場及需求日漸增大，除了身體護理等系列，寵物用的產品亦成為新興市場。

 

　　卓嘉顧問看好本港市場發展，以日本NIPPI COLLAGEN總代理的身份引入相關產品，在引入品牌到香港的數年間，整體生意額按年有1至2倍增長。

 

卓嘉顧問行政總裁周慧兒表示，當初向NIPPI提交計劃書時下了不少工夫。

 

　　日本株式會社NIPPI最大的特點，是設有自家的膠原蛋白研究實驗室，卓嘉顧問行政總裁周慧兒反映，當初向品牌方提交計劃書時下了不少工夫，重點是要實在，不能虛浮。「因為NIPPI COLLAGEN在日本當地是百年品牌，經營者非常重視品牌聲譽，加上一直是內銷產品，只對會員發售，故檢視計劃書時十分周詳。」

 

膠原蛋白產品 首要宣揚理念

 

　　她表示，日本方要看的並不只是業績及銷售額，重要的是如何把品牌理念宣揚開去。加上以運動員角度切入，把運動員的堅持及服用NIPPI COLLAGEN的堅持兩者理念融合；與此同時，總代理也展示如何令品牌平穩增長，保障其百年聲譽。

 

　　NIPPI在香港的市場佔有率穩定，周慧兒反映，雖然暫時不能稱為高，但增長理想。引入品牌到香港的數年間，銷售按年有1至2倍增長。內地市場的銷售亦十分穩定，每年均有倍升，正增長比流失率高。

 

健康產品市場及需求近年日漸增大，卓嘉顧問以日本NIPPI COLLAGEN總代理的身份引入產品。（受訪者提供圖片）

 

　　該企的主要客戶年齡層為30歲以上，她表示，香港人口老化問題嚴重，大眾對健康食品的需求增長快速。相較以往，消費者現在可從不同渠道獲取相關知識，品牌在證明產品成效時需花上更多工夫，但好處是有不少顧客已了解到營養元素的重要。

 

　　提到進軍香港及內地市場在策略上的分別，她認為兩地市場的分別頗大。「香港的消費者重視品質、不是人云亦云的客人，所以市場策略要很精準。」而且本港顧客比較不介意售價，內地客則傾向為衝動型消費。

 

　　周解釋，要令內地客消費雖然較容易，惟要爭取持續消費則較難。加上時有假貨和抄襲產品的問題，變相顧客流失量相對較高，她總結在內地市場的發展為「量大而利潤少」。

 

　　相反，香港客戶的購買量少但有持續消費，可令營業額有亮麗成績，故該企的發展重心先放在香港及澳門。「雖然相對上是先難後易，但可以證明香港是有市場的。」目前的策略是專攻本地市場，然後才慢慢在內地發展。

 

　　她反映，該品牌在疫情下更有優勢。因為市面上的商品琳琅滿目，消費者已養成自己分析產品的習慣，上網搜尋該產品不只是看有多好，重點是查看有沒有負評，才會決定購買哪個品牌。「而我們有大量產品數據及國際認證可供消費者參考，加上顧客對膠原蛋白十分熟悉，了解其對健康的好處，生意就會隨之而來。」

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

我要回應

更多行政人員文章

你可能感興趣

#代理商 #疫情 #市場策略 #健康食品 #職場 #管理 #品牌管理 #膠原蛋白 #NIPPI COLLAGEN #健康產品 #總代理

更多職場文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk