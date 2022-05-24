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24/05/2022

IT界流失率急增一倍！最新研究：未來5年需額外10萬人才！企業要學識呢5招吸才！

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　　這兩年多的新冠疫情，令很多企業不得不加速數碼轉型，令資訊科技界（IT）人才更渴市。

 

　　有IT獵頭公司公布最新研究，估計未來5年將持續出現挖角潮，市場需要額外10萬名人才，才可滿足招聘需求。

 

　　IT及數碼人才獵頭公司Venturenix公布《2022年度本港資訊科技界薪酬指南》，調查整體IT市場的招聘趨勢及薪金增幅。結果發現有9成的大企業今年亦增加IT職位招聘，當中以軟件工程的職位招聘最多，單是5月份已有1,776則招聘廣告。

 

軟件工程師 至少要3萬人

 

Venturenix總監袁益霆認為，未來5年IT業需要額外10萬人，企業宜加大投資培訓人才。（譚以諾攝）

 

　　Venturenix總監袁益霆相信，未來5年內IT業需要額外10萬名人才，當中至少3萬名是軟件工程師；但每年卻只得1,500名相關學科的畢業生。

 

　　招聘需求熾熱，同時今年企業IT人才流失率卻較去年急增1倍，令供不應求的情況愈來愈嚴重。袁益霆指出，過往幾年IT界已面臨人才短缺的問題，但近年企業因疫情而推動數碼化，很多亦欠缺長遠規劃，令市場對IT人才需求急增。

 

　　今年的人才缺口變得更嚴重，如企業重啟辦公室上班模式、疫情靠穩等因素，亦觸發離職潮。移民潮亦是另一主因，據Venturenix數據顯示，IT業界當中有8%已經移民。另有6%求職者反映，只對海外空缺有興趣，亦有14%對其他地方的IT職位較有興趣。他估計，今年移民潮令業界減少1萬至1.5萬個IT專才。

 

應徵低職位 開價達4萬元

 

　　人才短缺的情況，令IT業界出現激烈的挖角潮。以往IT專才大多在一所企業內，工作至少3年才轉工，並可獲10至20%的薪金增幅。但現時企業亦已接受人才在同一機構工作1至2年便轉工，即使工作經驗較淺，但工資增幅同樣有10至20%。某些熱門工種及在同一職位已做滿3年的人才，企業大多更願意增加20%至30%的薪金，以吸引人才。

 

 

　　袁益霆表示，情況在中低層職位更為嚴重，有低職位的求職者，在1至2個星期內已收到4至5個錄取通知，開價甚至高達月薪4萬元。

 

　　熾熱的挖角潮令就業市場不健康，例如有些軟件開發公司因不夠資源聘請IT人員，無法處理項目，需要結業；亦有些企業只能聘請初級人才擔任中高級職位，因經驗不足而進一步令人才流失。

 

其他行業轉職 變人才來源

 

　　現時人手嚴重不足的困難，由其他傳統行業的相關人才加入IT界，變成了重要的人才來源。疫情下亦有不少零售、旅遊業的人員轉行至IT業界。

 

　　以往這些培訓依賴由求職者自費參加Bootcamp，但袁益霆認為，現時企業更應由內部開始培訓人手，同時與第三方夥伴如學校等合作，每月成本連工資及培訓約4萬元；確保培訓可持續，不受內部負責培訓的員工離職而影響。同時，企業亦可聘請擁有較冷門IT技能的人才，並培訓他們擁有熱門IT技能，此則可加強中級人才的供應。

 

 

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