遙距工作成職場新常態！企業紛紛往海外徵才！如何支薪、做人力管理？留意5點！

疫情引發不少人力資源管理問題，環球都會如香港，人才流動因國際交通阻礙而出現挑戰，盡管不少跨國企業都接受遙距工作，但支薪及人力管理都成為挑戰。

企業在疫情下拓展海外業務就更見困難，人才招募是其中之一。（資料圖片）

協助企業拓展海外業務的美國顧問機構Global PEO Services發表報告指出，企業要拓展海外市場，一般有5項要留意：1.如何吸納人才、2.員工管理及培訓、3.當地稅務及法規、4.支付薪酬等行政工作、5.人力資源管理及福利。香港是外向形經濟主導的地區，無論是大企業及初創都經常有拓展海外市場計劃，未考慮周詳或會造成業務阻礙。

遙距新常態 拓海外5點留意

Deel亞洲業務拓展總監兼香港、新加坡、東南亞國家聯盟及印度業務主管Karen Ng（右）指出，企業拓展海外市場時，招聘及各地法規都是一個挑戰。旁為Deel亞太區合作夥伴關係總監Devere Bryan。（彭振濠攝）

而美國金融科技初創Deel最近發表報告指出，在疫情下，過去兩年機構面對遙距工作成為新常態；企業無論規模大小都面對人力資源短缺，留住人才等挑戰；最後就是員工的態度改變，要求彈性工作地點等。Deel亞洲業務拓展總監兼香港、新加坡、東南亞國家聯盟及印度業務主管Karen Ng表示，企業在人才短缺情況下，甚至會嘗試在海外尋找人才；而另一方面，亦有本港僱主希望留住人才，即使員工要離開香港，仍希望提供遙距工作選項。

Deel最近在香港開設辦事處，並已有20名員工進駐，該初創成立於2019年，提供遙距招聘及人力資源管理平台。Karen指，環球企業正面對人才短缺，部分企業因疫情而影響拓展海外市場的步伐，以往企業要拓展海外市場，須注意：1.審視當地法規、2.與人力招聘公司合作，在當地尋找合適人手、3.成功招聘、4.最後就是要跨地域管理當地的全職員工。

外判招聘省成本 1人亦可用

她續指，跨國公司的人力資源部門每月往往要花一個星期，去管理不同地區的員工，包括薪酬及其他行政工作，而該公司提供的統一平台，就可以將資料綜合到一個介面，管理人只要花一天時間就可有效處理，即使只有一名海外合約員工亦能登記採用。