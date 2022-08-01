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01/08/2022

逆市擴充1倍！放眼招募國際人才！Lalamove：看重應徵者對科技應用的態度！

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　　近年全球不論是傳統企業、抑或初露頭角的中小企，紛紛加快數碼轉型，令一直鬧人才荒的IT界情況變得更嚴重。

 

　　作為互聯網貨運物流平台的Lalamove，同樣面臨科技人才短缺的難題，但就採用內部培訓、輪調及外地招聘並行的策略，令香港職能團隊的人數在逆市下，依然能擴充1倍，當中不乏年輕新世代人才。

 

物流平台Lalamove人力資源副總裁暨東南亞地區總經理余浩然坦言，人才短缺是全世界共同面對的議題，尤其數據專才更為渴市。（湯致遠攝）

 

　　於2013年成立、藉科技開拓物流市場的Lalamove，對科技人才的需求自然更為殷切。該企人力資源副總裁暨東南亞地區總經理余浩然（Patrick）提到，目前Lalamove全球共有超過1,500名員工。由於數據貫穿各部門日常工作流程，香港的職能團隊（Functional team）有超過350名成員，其中約250人的工作範圍與科技相關。

 

IT界人才荒 年內擬增聘逾50人

 

　　Patrick坦言，人才短缺是全世界共同面對的議題，而本港的科技人才庫（Talent pool）供應一直有限，再加上新冠疫情、移民潮等情況，人才爭奪戰變得更為激烈，「尤其數據專才更為渴市」。

 

　　雖則如此，但Lalamove依然能覓得人才，他透露，2019年香港職能團隊的人數不到現時的一半，在短短3年兼在逆市中卻能擴充1倍：「公司一直採取內外雙線並行招募的方式，才能以不同的方式尋覓到合適的人才。」他也預計，香港團隊在今年內將再增聘50至70人。

 

　　要搶奪人才，Patrick認為科技業變動非常快，公司的視野更加不能故步自封。「從來都不應該只看一個地方，尤其是人。不同的文化或能摩擦出不一樣的火花，以及衍生不同的創意想法。」因此，該企現時選擇擴大招聘人才的範圍，放眼招募國際人才，並補充，目前香港職能團隊成員不止有港人，還有來自超過20個國家的人才，包括印尼、英國等。

 

Lalamove大數據技術主管歐陽亦泰認為，自己更著重工作帶來的意義。（湯致遠攝）

 

　　Patrick強調，招聘時也不只留意「沙紙」（學歷），反而會更留意應徵者對科技應用的態度，「技術可以靠培訓而成的，只要肯學，掌握了一定的技術，更可以選擇內部輪調。」舉例，在Lalamove工作超過7年的大數據技術主管歐陽亦泰（Alvin），大學時期也並非就讀資訊科技學科，而是數理經濟學。Alvin稱，其大數據分析、編程等技術都是靠自學，再加上透過工作中的實戰經驗，而掌握更多技巧。現時更成為該企的核心成員，負責管理13人的大數據技術團隊。

 

留意對科技應用態度 放手發揮

 

　　不過，新世代流動率高，是企業深感棘手的難題。Patrick認為，新世代人才除了薪酬外，更為著重工作背後的意義，看重「成長的舞台」；所以要留住他們，就必須迎合他們的想法。

 

　　2012年大學畢業的Alvin同屬職場新世代，他也認同自己更著重工作帶來的意義。「我會願意在公司工作7年，全因我認為自己所做的，能幫助很多人和事。」他解釋，自己負責大數據處理，這些大數據都會影響公司的業務成長、客戶體驗，甚至司機生計。Patrick補充，必須要懂得放手讓新世代發揮，令他們覺得自己在公司有價值，從中找到使命感，相信他們更願意留下。

 

 

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