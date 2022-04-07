歐美大辭職潮持續升溫！企業留才各出奇招：員工福利家屬都有份、資助讀書進修？

去年香港失業率一度回落，但自第五波疫情出現後，失業率自十個月以來再次上升，而3月份失業率為4.5%。政府早前推出嘅「臨時失業支援」，更於推出一星期後已收到超過24萬宗申請。另外，政府亦對企業進行工資補貼，希望幫助企業能度過難關，以減低裁員情況出現。

喺嚴厲防疫措施下，香港打工仔人人自危，隨時手停口停之際。但另一邊廂，外國情況同亞洲截然不同，有不少國家近年都出現離職潮，問題更不斷升溫，打工仔紛紛因為不同原因主動辭職。當中美國嘅情況相對嚴重，去年一月有調查指出，超過四成美國打工仔都有辭職念頭，而去到同年年尾政府數據顯示，一年內已經約有三千多萬人辭職。今年一月單月辭職人數更上升到四百三十萬人，專家指情況暫時仍未見有改善迹象，該情況亦被稱為「大辭職潮」（The Great Resignation）。

專家近月為此作深入調查，發現打工仔辭職嘅主因並非薪金高低問題，反而好多離職原因都屬於公司 / 員工根本性問題為主，疫情出現後更令問題加劇。如公司不良企業文化、公司前景問題所產生不安全感、公司創新轉型時對員工帶來壓力、公司對疫情不完善對策等等，先係佢哋首要原因。其實疫情出現後，好多打工仔對工作嘅睇法同要求都大大改變，開始重新審視工作嘅本義同需要。以上問題只是誘發點，令員工考慮放棄高薪而選擇自己喜愛嘅工作，或只選擇有WFH工作嘅公司，從而可以建立第二事業或照顧家人。由此可見近年大多打工仔已經放棄對工作作長遠策劃。

《Late Night Work》劇照

其實疫情出現後，工作生態變化好大，有外國專家指出，新世代下公司更要注意人才管理，而首要事項係先重新制定員工福利。企業為求留才各出其謀，有公司將員工福利擴展到員工家人，除咗醫療外，財務問題、心理健康、教育等亦有包括在內。另外有公司更會為員工長遠前途作打算，資助佢哋讀書進修，希望佢哋學到嘅能力可以對自己公司有幫助之餘，亦希望對員工離職後搵工有幫助，照顧埋佢哋真正長遠需要。

除此之外，為員工改變工作模式亦係重點之一，除增加WFH機會外，企業放棄對員工學歷要求，同時間亦為一班永遠唔想升職，唔想面對更大責任，但又想加人工嘅員工，增加同級調職嘅機會，轉換新部門嘗試新環境，希望可以減低 / 延遲人才流失。雖然該策略對公司未必有著數，但如果能夠留住一位熟手員工，可減低離職及聘請成本，不失為下策之中嘅上策。

雖然唔同國家政府對失業人士嘅援助有所不同，而會間接影打工仔是否離職。但疫情間人才流失只是一時間嘅問題，疫情後企業要如何搶回人才亦不能忽視。





