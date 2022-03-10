打工、創業成功年紀大不同？35歲係關鍵！說到底，心態勝一切！

好多人認為打工一世冇發達，所以好多打工仔都覺得要趁早創業先係唯一出路。但實情係100個創業者當中，五年後約只得一個能繼續營運生意，而當中年輕人成功例子亦相對地少。當然成功冇分年齡，但原來早年已經有不同調查研究打工仔同創業老闆嘅「成功年紀」。

早前外國有研究公司為打工仔做咗調查報告，分析咗500萬名打工仔多年來薪金升/ 跌走勢，發現大部分打工仔人工加薪高峰期集中於25-35歲之間。而35歲係較為關鍵時刻，大多打工仔去到35-40歲左右時如加薪幅度未能有太大突破，數字顯示其變化將來較少。到咗40歲開始，加薪幅度就慢慢變得平穏，加薪速度亦開始減慢，只得最頂尖約不足1%打工仔先能夠喺40歲後有較突出嘅人工升幅，主要以高技術人員如醫生、律師等為主。而人工最高位集中於45歲左右，其後近九成多打工仔50歲後近乎冇加薪。數字反映過咗45歲如仲未能成為高薪一族的話，繼續打工就好難發達。

以上數據同香港人工收入比例亦十分相似，以2021年計算，香港人工中位數大約為$20,000，約有15%每月收入為 $60,000或以上。當中最高收入年齡層亦介乎於35-44歲之間，平均人工約有$23,000。45-55歲人工收入開始回落到 $20,000，平均人工收入同25-34歲組別一樣。證明唔同地方嘅打工仔薪金，都會因為年長而下滑。

打工仔角度睇，看似35歲如未能把握機會，就會估算到45歲左右人生高峰時嘅情況，但從創業者角度睇又剛剛相反。美國一項研究統計咗過百萬位老闆，創業平均年齡為40歲左右，而較成功老闆們一般平均年齡則為45歲。另一方面，50-60歲老闆們嘅成功機會，比20-30歲老闆高出2.5倍。

其實年齡只係一個數字，能唔能夠成為高薪一族或成功老闆，心態更勝一切。不論任何年齡層，只要心態同年齡成反比，愈年輕心態更要成熟，愈年長心態更要有年輕時嘅創造力同接受能力，就必定會比人更有機會成為高薪嘅一分子。





