80、90後開始注重健康養生！台飲、啤酒、代餐紛紛在這潛力龐大巿場搶灘？

不論疫情出現與否，近年年輕人愈來愈重視健康同養生，不論係飲食、美容、塑型等都十分講究。早年健康／養生巿場發展仲未太成熟，消費客群單一，主要為年長一輩，而產品亦單以營養補充食品同中式補品為主，巿場集中令其未能好好發揮潛力。 但近年有消費數據指，大多與健康／養生相關產品同服務，巿場消費客群以80、90後為主，佔整個巿場超過一半，數字仍不斷上升中。估計該消費群一年嘅購買力最少過百億，預計3-5年後更會成為一個數以千億計嘅龐大巿場。

近年巿場所提供嘅產品開始多元化，乜都會以健康行先，而80、90後其中一個最受歡迎嘅大大杯台式茶飲，亦進軍健康巿場。雖然早年台式茶飲經常出現劣質材料問題，如塑化劑、劣質奶精、化學加工材料等，但其後年輕人開始關注茶飲對健康嘅影響，對茶飲愈來愈有要求。所以近年亞洲巿場策略慢慢改變，好飲、打片已經唔係重點，冷壓果汁、水果茶、高級中 / 日式茶飲等健康茶飲變成另一個潮流。另一邊廂，歐美市場雖然唔太流行台式飲品，不過酒精飲品亦見「健康化」。幾年前好多啤酒公司推出無酒精啤酒飲品，其巿場至今仍在不斷擴大中。雖然暫時以歐美巿場為主導，但每年巿場佔有率上升速度更比酒精飲品巿場還要快，將來發展更不能忽視。

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另一個具潛力嘅新興健康巿場，相信非健康代餐莫屬。減肥係好多人嘅終身職業，不過能夠做到健康、好味、有效地減肥就並非易事，所以代餐嘅出現對好多減肥塑身人士係一個喜訊。早年盛行減肥餐單準備工夫十分繁複，並非人人有時間同心力去準備每日三餐，最後都以沙拉、雞肉等「無味餐」為主。所以企業睇中減肥人士飲食選擇唔多嘅痛點，進軍代餐巿場。近兩年亦有好多創投公司同投資公司對不同代餐公司進行融資，就算喺2020年疫情期間，據估計最少已約有19宗融資，而現時該巿場價值有望過千億。

年輕人養生巿場現時仲係起步階段，好多潛在產品、食品、服務、科技等仲有待發展。疫情後年輕人會更重視養生健康，會更願意洗錢喺健康相關嘅事項，潛力實在不可忽視。