保留初心、有膽識！全球知名「獨角獸」研究：初創成功突圍要具備哪些特質？

近來一套有關IT行業嘅電視劇十分大熱，除咗講及IT相關事情之外，故事中創業、創投、獨角獸等嘅話題都相當吸引。「獨角獸公司」意思指該公司估值約10億美元以上，但成立時間未滿10年，同時亦未成為上市公司，代表極具爆炸性潛力嘅公司。更有公司因巿值超過100億美元以上被稱為「十倍獨角獸」。全球榜上有很多熟悉名字如抖音母公司字節跳動、SpaceX、Epic Games等。當中字節跳動估值約 4,000億美元，成為獨角獸之首。而過去十年來約有一共1,300間獨角獸，平均一個月就出現10-11間。巿場為呢上千間獨角獸做咗不同研究，從公司、CEO及團隊同等不同角度分析，嘗試用數字去量化獨角獸公司嘅特質。

雖然獨角獸公司每年都不斷遞增，但要成功並不簡單，大約500萬間公司中，只有3間公司能成為獨角獸，平均亦需要7年時間先能夠打造成功。而現時眾多獨角獸中最多以互聯網同電商相關業務為主，其次有人工智能、金融科技、能源、電腦軟件、醫療等等。當中大多公司業務略為破格創新，而超過一半公司嘅產品 / 服務於巿場上都較為獨有，相對較少直接競爭對手。但從投資者角度嚟睇，數字顯示呢類公司多數非佢哋首選。另外大約9成公司業務上多年來都唔會有太大轉型，就算曾經更換過CEO，最後亦能保持其業務性質，證明業務性質較突破嘅創業者，某程度上要保留初心，先有機會突圍而出。

（網上圖片）

雖然創業成功與否同年紀無關，但千多間公司中，創立獨角獸時嘅CEO平均年紀為 30多歲左右，而其團隊年紀亦係30多歲，正正係膽識、經驗、能力最為平衡嘅年齡層，亦證明唔一定要有好多經驗先能創業成功。雖然大多獨角獸都係以高科技為公司主軸，但統計數字顯示CEO唔一定係來自科技行業相關背景，不過大部分人就曾經喺大公司工作。學歷方面，早年獨角獸CEO多數來自高學歷或名牌大學，當中更有輟學學生如Facebook CEO Mark Zuckerberg，但近年學歷同學校已經不再係主要數據之一。而創業團隊多數以2至3人為主，1人創業亦佔約20%，4人或以上則較少。創立一個巿場獨有概念生意，有時人多未必好辦事。

創業非易事，要成為獨角獸更難上加難，以上數據只供參考，創業成功並無一套方程式。但有一點值得注意係，唔好為創業而創業，如果能為解決問題而製造商機，成功機會較高亦持久。



