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27/01/2022

疫情下搵工轉行策略不停變！打工仔疫情後生存之道：要識搵「跳板工」和「潛力工」！

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  • Michael & Derek

    Michael & Derek

    著有《我做媽劇停》一書，撰寫「市場」及「職場」兩大類文章。經常與不同機構及院校合作舉辦Marketing及職場座談會。

    我做Marketing

    本欄每周四更新

　　好多打工仔年頭都會定下來年目標，尤其係一月出咗雙糧/ 花紅（如有），或冇得升職的話好多人都會計劃轉工。雖然同樣受疫情影響，但今年搵工同上兩年有點唔同，2020年疫情初經濟下滑，而2021年情況有所改善，到近月經濟環境又再次開始不明朗。早前Tesla創辦人Elon Musk更預料2022年可能會出現經濟衰退，大中小企將會大受影響。今年打工仔疫後生存之道，一定要懂得搵跳板工同潛力工。

 

跳板工

 

　　職場唔同階段有唔同需要，錢未必一定最重要，所以搵工時唔能夠永遠只睇人工同職位。雖然係老生常談嘅說法，但就未必人人做到。當疫情出現後，好多事情都難以計劃得太長遠，巿場上亦已經再冇「鐵飯碗」嘅工作，尤其如果你仲年青，更加唔應該太早去搵到終生職業 / 公司。其實職場生涯中，每一份工都擔當著不同角色，20-30歲工作時應以學習同攞經驗為主，為自己打好基礎。 30-40歲要搵「跳板」嘅工作，推高自己薪金同位置。40-50歲後人工加幅同進升機會相對較少，盡量穏中求勝。

 

　　「跳板」嘅意思係，你未必會於該公司做太長時間，但求借助該工作經驗去幫助自己提高下一份工嘅薪金 / 職位 / 管理範圍等，或令到自己有更多元化 / 全面嘅工作經驗，強化自己CV。如職場生涯欠缺跳板，突破速度就變得好慢。而因為疫後工作嘅生命周期變得愈來愈短，所以「跳板工」嘅角色顯得更重要。

 

（網上圖片）

 

潛力工

 

　　現今世代變得太快，大公司都可以一夜間破產，以前大公司畀到你安穏嘅工作環境，喺近年經濟衰退下買少見少。所以來年搵工，唔好太過著重「名牌工」，反之要搵「潛力工」。同投資股票一樣，後生時有的是時間本錢，要揀潛力股 / 工，嘗試搵爆炸力較強嘅公司，晉升機會同幅度加薪必定較高。搵工時除咗了解公司於行頭嘅競爭力之外，亦不妨留意其財報是否正常、上下游產業會唔會因智能化而影響公司本身、管理團隊是否不停轉人等等。了解清楚先，總好過入職後先發現公司原來已經危在旦夕。

 

　　疫後新常態，除咗日常生活上嘅改變之外，搵工、轉行、創業嘅策略亦要不停地變。每年年頭自我檢討、計劃新目標，每年一次已經唔足夠。疫後所有事情轉變嘅速度，令我哋更需要加快步伐，定期為自己搵出新機遇。

 

 

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