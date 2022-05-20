做高層不可不知的管理技巧！好上司3個「不」：不Lunch Meeting，仲要不鬧人？

再叻嘅高材生，都未必一定係好老師，一身好武功但未懂得最好嘅教學方法，最後只係獨腳戲。同樣能力再高嘅上司，都未必係一位好上司。其實香港有好多人才，技術層面不比其他國家人才差，只是香港人才好多時管理能力欠佳，以至未能真正發揮團隊同下屬嘅最大實力。

不斷層

香港職場斷層問題經常出現，好嘅中層員工轉工能力較高，經常被挖角。就算冇轉工，大多亦會辭職轉做freelancer / 開小型公司。最後缺乏好嘅中層員工導致公司有斷層情況。斷層除咗對各員工工作量有影響外，最大問題係訊息亦出現斷層。訊息斷層令上司未能掌握實況而做錯決定，更可能會被同事誤導或利用訊息，造成極大混亂。要零斷層近乎冇可能，作為上司喺呢方面有時較為被動，最多係減少斷層出現機會，同如何處理斷層後續情況。例如將工作流程制度化 / 電子化，以制度或電子紀錄取代人手，就算員工離職後亦能保持正確信息嘅流通； 將部分工作分散 / 合拼，令同一員工部分重任轉移；或部門間人事如何調動等等，都能減低斷層帶來嘅問題。

不 Lunch Meeting

上司擔當團隊中嘅隊長，雖然形象不能表現弱小，但其實內心多數都十分害怕寂寞，更怕被同事忽略，而之後反射行為就會變成過分威嚴或出現其他古怪舉動。最常見例子係上司對自己生日有好大期望，自己會及早為同事「安排」好時間，讓大家易啲製造「驚喜」俾自己。另一方面，上司們會因為冇人陪自己食午飯，而常常佔用同事們 lunch time，逼大家一齊開lunch meeting或一齊食飯。其實同事們除咗要私人空間外，更需要時間「講你壞話」。不論你自覺係完美上司都好，總有人 / 事係夾唔嚟。Lunch時間係同事們唯一唞氣位，做上司要知情識趣，自動消失好讓大家發洩一下，回一回氣先有力同你「再戰」。

《受夠了！我要炒老細》劇照

不鬧人

好多時下屬做錯事情，上司都少不免人會破口大罵，有的甚至乎會忍不住人身攻擊，亦因為職級有高低之分，下屬少會反擊。當上司愈罵愈爽，就會造成惡性循環。但其實面對爭執或嘗試指正，身為上司可分四個層次去處理。第一層，亦係最好嘅手段，利用「問」去引出員工自覺性，讓佢從回答中思考問題根源，自己指正自己。可減少衝突帶來負面壓力之餘，亦可激發員工思考能力。第二個層次係「講」，簡單直接指出答案，減少對方思考、再次出錯嘅機會。「講」唔掂，先會「話」。最後亦最常見係「鬧」，但好多上司慣性當係第一層，係咪都鬧咗先。職場上鬧只能發洩情緒，永遠並唔能夠解決事情，反而令下屬有過分壓力，出錯機會更多。再者咁大個人鬧得多都冇意思，倒不如直接炒，所以某程度上鬧係不必要。

愈係高層，所需嘅管理技巧就更高。如果只投放時間於工作技巧而放下管理技巧，最終辛苦嘅都只會係自己。