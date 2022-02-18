全球最便宜退休地方出爐！台灣排第4！英國、加拿大不入十大？邊個地方排第一？

香港生活成本出名高，所以不少人退休後都希望可以移居到一個福利好、物價低的地方生活！台灣、泰國、馬來西亞、加拿大⋯⋯通通都在考慮之列！早前美國個人理財網站「GoBankingRates」選出全球退休生活成本最低的50個國家或地區，結果頗令人意外！大家看過這個排行榜後，或許要重新再考慮移居到哪一個「理想國」才好！

早前美國個人理財網站「GoBankingRates」透過線上定價數據庫，以美國紐約市作為對照，選出全球退休生活成本最低的50個國家或地區！是次調查主要按照4個評分標準作比較，包括生活成本指數、平均租金、雜貨指數和購買力指數；同時會考慮醫療質量指數、安全指數、平均氣溫以及和平指數，最終得出「最便宜退休國家」排行榜！

排名第一的是馬來西亞，其低生活成本及舒適氣候，成功讓她力壓多個熱門移民地方，成為最便宜退休地區！至於台灣，由於她在醫療質素、安全指數等各方面都取得不錯分數，惟生活成本及氣候得分不及馬來西亞，故僅獲第四名。葡萄牙、捷克則分列第二、第三。

馬來西亞成為全球最便宜退休地區。

即睇全球退休生活成本最低的國家及地區：

1. 馬來西亞

2. 葡萄牙

3. 捷克

4. 台灣

5. 斯洛維尼亞

6. 羅馬尼亞

7. 保加利亞

8. 印尼

9. 西班牙

10. 斯里蘭卡

11. 克羅地亞

12. 波蘭

13. 奧地利

14. 智利

15. 愛沙尼亞

16. 斯洛伐克

17. 匈牙利

18. 阿曼

19. 立陶宛

20. 卡塔爾

21. 科威特

22. 尼泊爾

23. 德國

24. 越南

25. 塞爾維亞

26. 突尼西亞

27. 芬蘭

28. 阿根廷

29. 阿爾巴尼亞

30. 紐西蘭

31. 日本

32. 烏拉圭

33. 阿聯酋

34. 巴拿馬

35. 北馬其頓

36. 拉脫維亞

37. 丹麥

38. 澳洲

39. 哥斯達黎加

40. 厄瓜多爾

41. 比利時

42. 加拿大

43. 荷蘭

44. 瑞典

45. 希臘

46. 意大利

47. 格魯吉亞

48. 波斯尼亞

49. 英國

50. 塞浦路斯