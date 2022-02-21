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21/02/2022

WFH隨時On call？比利時公務員放工可「不讀不回」！除了羨慕，香港打工仔可以點？

#打工仔 #WFH #休息 #管理 #幸福感 #不讀不回 #老闆 #職場 #關心 #放工 #大腦休息法
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  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan

　　疫情反覆，各位打工仔又回復WFH！雖說在家工作可以「賴床」到最後一刻，但是上班和下班的界線就變得愈來愈模糊，好像被逼隨時On call一樣……這個時候，比利時出現一個消息，當地的公務員放工後可以「不讀不回」，真叫香港打工仔羨慕！我們除了可以妒忌，有咩方法可以好好放鬆一下呢？

 

比利時︰放工後可以「不讀不回」？

 

　　打工仔最怕就是放工收到老細的訊息，而比利時的打工仔就可以名正言順「不讀不回」啦！比利時在2月1 日推出了新法案，公務員下班後可以完全offline，只要不是緊急工作，放工收到與工作有關的電子郵件、訊息一律可以「不讀不回」，據說正考慮擴大至私人企業員工！

 

葡萄牙︰放工不得聯絡員工？

 

　　除了比利時，葡萄牙一樣有法例保障打工仔！葡萄牙去年就通過一條新勞動法保障員工work life balance！法例規定老闆不可在工作以外的時間聯絡員工，否則會被罰款。法例又點止咁簡單！葡萄牙更規定公司支付員工因遙距工作而產生的費用，好像是電話費及上網費（水費除外）等，真叫人羨慕！

 

（《我的大叔》劇照）

 

下頁睇︰4個大腦休息法

 

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