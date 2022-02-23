網路安全｜「200大最差密碼排行榜」大公開！邊兩個密碼蟬聯冠、亞軍？連Ferrari、Porsche都入圍？（附改密碼小貼士）

在數碼化年代，上至網上銀行、個人電郵，下至Facebook、Instagram等都要用密碼登入，然而每個網站對密碼的要求都不一樣，這個要有大階英文，那個又要用特殊符號，實在太難一一記住！不少人「金魚腦」人士都會使用簡單又易記的密碼組合，但這些密碼隨時都會中招！

（istock）

「123456」繼續蟬聯冠軍！

密碼管理程式NordPass早前公布了2021年的「200大最差密碼排行榜」，利用50個國家的數據，排列出最多人使用兼最易被黑客破解的密碼！當中「123456」和「123456789」繼續蟬聯冠、亞軍，分別有超過1億3百萬人和4千萬人使用！而第三位的「12345」，也有逾3千萬人使用，可見大家十分喜愛這推簡單數字！至於想知自己的密碼有否上榜？即睇以下名單：

NordPass「200大最差密碼排行榜」頭20名 （所需破解時間）

1. 123456 （< 1秒）

2. 123456789 （< 1秒）

3. 12345 （< 1秒）

4. qwerty （< 1秒）

5. password （< 1秒）

6. 12345678 （< 1秒）

7. 111111 （< 1秒）

8. 123123 （< 1秒）

9. 1234567890 （< 1秒）

10. 1234567 （< 1秒）

11. qwerty123 （< 1秒）

12. 000000 （< 1秒）

13. 1q2w3e （< 1秒）

14. aa12345678 （2秒）

15. abc123 （< 1秒）

16. password1 （< 1秒）

17. 1234 （< 1秒）

18. qwertyuiop （< 1秒）

19. 123321 （< 1秒）

20. password123 （< 1秒）

完整名單：按此

女性愛用「iloveyou」，車迷常用車廠名做密碼！

調查中，NordPass更發現一些有趣現象！原來有為數不少的人都喜歡使用自己的名字作為密碼；在美國，女性使用「iloveyou」作為密碼則比男性高出兩倍！而名車廠如「Ferrari」和「Porsche」亦是常用密碼，車迷們，若想表達對車的愛意，也不要把車廠名當成密碼喇！

3招保帳戶安全！

不論大家的密碼有沒有上榜，改密碼時還是小心為妙！若還是為改密碼苦惱，不妨參考以下的改密碼小貼士︰

1. 提高密碼複雜程度

Nordpass建議大家改密碼時可使用最少 12 個字以及包含大小寫字母、數字和符號的密碼各種組合。

2. 不要重覆使用

相信不少人都有一個「常用密碼」，但如果不同帳戶都只用同一個密碼，只要一個帳戶受到威脅，所有其他帳戶都會受到威脅！

3. 定期更新密碼

即使本身密碼複雜程度已夠高，Nordpass仍然建議大家每90日就要更改一次密碼，確保您帳戶安全！