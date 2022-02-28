幸福感最重要？Linkedin公開「2022年5大人才趨勢預測」：8成以上打工仔希望繼續WFH，求職者最著眼在哪方面？

自疫情爆發後，WFH、slasher等都成為了工作新常態，在適應新工作模式的同時，職場也將面對新轉變！對你來說，彈性工作、隨時WFH，抑或是做得開心才是最重要？Linkedin近期就公布了「2022年5大人才趨勢預測」，整合出接下來的職場現象，咁多位打工仔們又點睇？

#1 注重工作靈活度！

疫情下，不少公司都改成「work from home」或是「分AB組」的工作模式，而據人力資源公司Glint的統計，即使疫情過後，仍有87%打工仔期待至少有一半的工作時數都可以處於遙距狀態，甚至在Linkedin上，有84%求職者都以「遙距工作」作為搜尋字眼，看來在不久的將來，WFH不再是疫情專利！

#2 學歷不再重要？

常言道：「在香港，周街也是大學生！」，曾幾何時，在職場上學歷才是最重要，但Linkedin的報告就發現，不少公司在招聘上都開始以技能為首要條件，選擇雖然沒有大學學歷，但擁有豐富經驗的求職者，看來除了學歷，也要好好裝備自己，才可以突圍而出！

（《我要準時下班》劇照）

#3 內部調職成主流？

內部調職向來只在傳統大公司內出現，但Linkedin就預測，內部調職將會是將來的大趨勢。相信大家身邊總有一個朋友，總是不到一年便轉一次工！原來想留下公司的人才，內部調職可能是一個好方法，報告指出，若果公司內部流動性高，員工停留的時間足足比起幾乎內部不流動的公司高出2倍！也許偶爾調職，可以讓自己更好地發揮所長。

#4 職場文化走「DEI」方向！

愈來愈多公司著重企業文化，而「DEI」（即多元性（Diversity）、公平性（Equity）和包容性（Inclusion）亦成為求職者的著眼位，報告更發現有73%的求職者會在Linkedin上搜尋以上3個字眼，希望公司和自身價值觀一致。

（《無法成為野獸的我們》劇照）

#5 幸福感才是最重要！

不少人都會因工作倦怠而轉工，調查發現，若員工得不到上司關懷，轉工的可能性高出近50%比感受到上司關懷的員工高出近50%，而獲得幸福感的員工的工作效率亦會是一般的3.7倍！你又曾在工作上得到幸福感嗎？

資料來源：Linkedin