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11/03/2022

在家工作｜5個WFH共享空間推介：$98用足一日、免費手沖咖啡、文青風舒適裝潢，Chill住WFH！

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Text: Christy Yiu

　　疫情下不少公司都轉成WFH模式，但香港地少人多，不少打工仔都飽受「土地問題」困擾，家中環境、網速受限等等都成為在家工作的一大難關！想輕輕輕鬆遙距工作，不少人都會選擇到「共享工作空間」，有寬敞的空間之餘又有免費零食，這次編輯就為大家整理了5大共享空間推介，啱晒想轉換WFH工作環境的大家！

 

1. OONIQUE：$98坐足一日！

 

　　喜歡邊睇景邊工作？採用落地玻璃窗設計的OONIQUE就十分適合你！位於銅鑼灣的OONIQUE佔地1,500平方呎，落地玻璃窗設計令每個區域都有自然日光，景觀十分開揚；OONIQUE的工作環境亦夠寬敞，有不同類型的位置如長枱、卡位等可供選擇，若是做到腰痠背痛，亦可以沙發位稍作休息，適合有不同需要的人士！

 

位於銅鑼灣的OONIQUE。

（圖片來源：OONIQUE）

（圖片來源：OONIQUE）

 

　　除此之外，不論時租或日租，OONIQUE也有免費紙張、茶水和零食提供，如果消費滿$100或以上，更免費送咖啡！現時OONIQUE的時租收費由每小時$44起，而疫情期間，OONIQUE更推出了$98一日優惠，由早上10時起至晚上10時都可以任坐，平均只需$8一小時，優惠亦包免費咖啡一杯，加上免費零食，坐足一日都唔怕悶！

 

OONIQUE

 

時租：$44起｜日租：$98起 ｜月租：$2,200起

 

地址：銅鑼灣京都廣場11樓

時間：早上10時至晚上10時

WhatsApp：6889 8062

網站：https://zh.oonique.hk/

 

2. Desk-one 溫室：免費手沖咖啡！

 

　　若你喜歡閒時到café小店工作，Desk-one也許會是另一個好選擇！遍布港九新界的Desk-one，主打溫室主題，採光度十足，景觀同樣開揚，十分適合想在「日光浴」下放鬆工作的打工仔！Desk-one提供多元化空間，有如café般悠閒的Reading Lounge、獨立自修式坐位Quiet Focus Zone以及開會必備的Private Rooms等，可說是一應俱全！

 

Reading Lounge

（圖片來源：Deskone）

Quiet Focus Zone

（圖片來源：Deskone）

 

　　現時Desk-one的時租由$44起，3小時價錢為$88起，而日租則為$128起；與其他共享空間一樣，Desk-one也會提供免費零食和飲品，值得一提的是，費用夜包含了免費咖啡和花茶，咖啡更有蒸餾咖啡和手沖咖啡可供選擇，啱晒一眾啡迷！

 

Desk-one

 

時租：$44起｜3小時：$88起｜日租：$128起 ｜月租：$2,280起

 

銅鑼灣店

地址：銅鑼灣禮頓道9-11號合誠大廈18樓

時間：上午11時至晚上10時30分

電話：2185 6660

 

灣仔店

地址：灣仔電氣街1號1A舖

時間：上午9時30分晚上10時30分

電話：34965150

 

北角店

地址：香港維港凱悅尚萃酒店

時間：24小時開放

電話：2185 6660

 

旺角店

地址：旺角山東街47-51號中僑商業大廈23樓

時間：上午11時至晚上10時30分

電話：2185 6661

 

荃灣店

地址：荃灣沙咀道289號恒生荃灣大廈21樓

時間：上午11時至晚上10時30分

電話：2121 4700

 

沙田店

地址：沙田鄉事會路138號新城市中央廣場1座20樓04-06室

時間：上午11時至晚上10時30分

電話：3520 2369

網站：https://www.desk-one.hk/

 

下一頁：日系設計空間／打卡必去／首次體驗有優惠！

 

 

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