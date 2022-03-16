iOS 15.4釋出！全城期待「戴口罩解鎖Face ID」終登場！增韓系手指愛心Emoji！一文睇清9個亮點！

Apple 昨日終於推出iOS 15.4正式版，大家更新未呢？這次iOS 15.4的亮點一定是「戴口罩解鎖」的功能，終於可以在疫情下用到Face ID啦！除了解鎖的更新之外，新iOS亦有不少亮點功能，編者就幫大家整理出9大亮點，一齊睇睇啦！

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1. 口罩Face ID解鎖功能︰iPhone 12或以上先用到！

iOS 15.4 最最最重點的功能一定是「口罩解鎖Face ID」！到底要點樣設定呢？非常簡單！大家在更新iOS之後，可以進入「設定」選「Face ID與密碼」，然後開啟「口罩Face ID」功能，揀選「使用口罩Face ID」，最後跟指示進行辨識就完成！不過，目前這項功能就要iPhone 12或以上的型號先用到！

2. 新增37款Emoji︰有手指心心！

我們日常跟朋友傾計都會用到不同的Emoji，而這次iOS 15.4就新增了37款Emoji和75種膚色選擇，加起來有112種！編者最愛就是「手指心心」，其他就有掩眼、打針、胸腔X光等等。

（圖片來源︰emojipedia）

3. Podcast︰增篩選功能！

疫情下，我們的娛樂離不開睇片、聽音樂等等……iOS15.4的Podcast App同時都有更新，加入了篩選功能，大家可以按季數、已下載﹑已播放﹑未播放來search自己想聽的內容！

4. AirTag︰加入私隱警告

當時Apple推出AirTag之際，引起了私隱的問題，今次iOS 15.4總算簡單回應了用戶的擔心……Apple就在iOS 15.4加入警告字句︰當你連結AirTag時，就會出現「未經他人同意下使用 AirTag 追蹤他人在全世界許多地區都視為犯罪行為」的警告。

5. Safari︰有繁體中文翻譯！

Safari一向都有內置的翻譯功能，不過一直都只是支援簡體，今次終於加入「繁體中文」啦，大家睇外國網站方便得多！

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