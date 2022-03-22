2022全球幸福指數出爐！芬蘭5年蟬聯榜首！香港排名跌4位，排幾低？

你快樂嗎？

這些年來，不止你和我，全球仍然走不出疫情的陰霾，有地方更出現戰亂，大家都過得不容易……聯合國最近就公布了2022年的《全球幸福指數排行榜》（World Happiness Report），睇睇結果，原來第一位已經連續5年蟬聯！至於香港，排名就比去年跌幾位……想知香港排第幾？移民熱門地方的人民又幸唔幸福？即睇排行榜啦！

（官網截圖）

在看排行榜的焦點前，跟大家簡單介紹一下，這份報告涵蓋全球146個國家和地區，根據人均GDP、預期壽命、社會支持、社會自由、經濟、貪污等因素評估，今年特別加入新冠疫情前後民眾在社交平台的表情符號作比對，最後以得出過去3年的平均分數來排名。據悉，這份報告已經是第10年發布，而這份新報告是在俄羅斯入侵烏克蘭前完成的。

（官網截圖）

在146個「候選人」中，芬蘭連續第5年蟬聯第一位，而丹麥就成功保住第二位，而冰島就由去年上升一位排第三，瑞士和荷蘭就緊隨其後！至於香港呢？香港下跌四位，今年只是排第81，比排名72的中國低。

再跟大家睇睇港人移民/留學/旅行熱點，台灣排名是亞洲中最高，排第26，其次就是分別排54和59的日本和韓國；留學或移民之選的澳洲、加拿大、英國就分別排第12、15和17，通通都比香港高！

至於最不幸福的國家就是飽受戰亂的阿富汗，正面臨經濟崩潰的黎巴嫩和辛巴威分別是倒數第二和三。而近期發生衝突的俄羅斯和烏克蘭，分別排第80和第98位。

即睇首20名排行榜︰

1. 芬蘭

2. 丹麥

3. 冰島

4. 瑞典

5. 荷蘭

6. 盧森堡

7. 瑞士

8. 挪威

9. 以色列

10. 新西蘭

11. 奧地利

12. 澳洲

13. 愛爾蘭

14. 德國

15. 加拿大

16. 美國

17. 英國

18. 捷克

19. 比利時

20. 法國

完整排名︰按此

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資料來源︰World Happiness Report 2022