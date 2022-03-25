Expedia調查︰港人「假期缺乏指數」連跌兩年！外遊渴求卻不減！東京台北竟不是熱門旅遊地榜首？

Expedia最近發布了2022年的《假期缺乏研究報告》，在16個地區之中，香港的假期缺乏指數是最低的地區之一，指數更連續兩年出現下降趨勢！還有，Expedia亦根據香港最新的海外住宿搜尋數據列出10大熱門外遊目的地，你又估唔估到榜首是哪一個地方？東京？首爾？立即往下睇啦！

（《享受吧！一個人的旅行》劇照）

甚麼是「假期缺乏指數」？

所謂的「假期缺乏指數」，即是感到「假期被嚴重剝奪」或「假期在一定程度上被剝奪」的受訪者百分比。下降或是指數低又代表啲咩？即是反映我們在面對超過兩年的旅遊限制下展現出強大適應力及韌性呀，畀啲掌聲自己先！





本地度假成新常態！





根據Expedia所說，港人的假期缺乏指數自2019年達到頂峰（70%）後，近年已經漸趨下降。調查中，有四成受訪者最近一次度假就是staycation，更有過半（51%）過去6個月內，在本地以某種形式度假，結論就是本地遊已被默認為取代舊有度假形式的「新常態」！你又接唔接受到呢？

Expedia又指出，有六成受訪者表示過去一年休假時選擇留在家中休息，並沒有離家出遊。跟去年相比，去年每四人中有三人表示需因疫情而取消假期，而今年比率有所下降，過半數受訪者（52%）就話假期未有受疫情影響。

家中休息 = 外遊？

（《螢之光：羅馬嫁期》劇照）

疫情持續多時，相信各位打工仔都開始找到Work Life Balance的竅妙啦！是次Expedia的調查中，有7成半受訪者認為即使假期無法外遊，在家中休息一樣做到去旅行為自己「叉電」的效果！

不過，受訪者同時面對一種壓力！有73%受訪者表示彈性工作安排令他們在休假時更難放下工作。同時，原來有13%受訪者曾於去年進行workcation，多達87%受訪者表示他們曾利用自己的休假時間進行workcation，比率為全球受訪地區中最高，看來各位港人都是工作狂！

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有港人已訂旅遊行程？

雖然本地遊都有好玩地方，但是港人對旅遊的渴求卻有增無減，有近四分之一（23%）受訪者表示已預訂2022年度的旅遊行程。到底未來數月的熱門外遊目的地是邊度？Expedia就根據香港最新的海外住宿搜尋數據得出10大結果，你最想去的地方又有無上榜？

2022年第二季度海外旅遊目的地搜尋量排名（中國內地及澳門地區除外）

1. 倫敦

2. 東京

3. 曼谷

4. 台北

5. 新加坡

6. 大阪

7. 布吉

8. 巴黎

9. 溫哥華

10. 曼徹斯特

（圖片來源︰Pexels）

資料來源︰Expedia





