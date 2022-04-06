2022福布斯全球富豪榜｜Elon Musk擠下Jeff Bezos登首位！誠哥非排名最高香港富豪？有歌手導演新上榜？

《福布斯》昨日公布了2022年全球富豪榜，今年全球富豪的人數和總身家都有下降的趨勢！其中，全球首富就有新變動，剛成為Twitter最大股東的Tesla 創辦人 Elon Musk成功擠下蟬聯 4 年首富寶座的Amazon創辦人Jeff Bezos，以2190億美元成為全球首富！香港排名最高的是不是誠哥？今年又有無新富豪上榜？一齊睇睇啦！

Jeff Bezos不敵Elon Musk！誠哥排第幾？

截至3月11日，Elon Musk 以2190億美元擠身全球富豪榜首位，而 Amazon創辦人Jeff Bezos則以1710億美元跌至第二位。至於排第3名的就是持有1580億美元的奢侈品集團LVMH行政總裁和其家族Bernard Arnault & Family，排名跟去年一樣。至於排第四和第五名的就是微軟創辦人Bill Gates和股神巴菲特，去年排名第五的Meta 創辦人朱克伯格今年卻十大不入，只是排第15位。

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2022年全球富豪榜首5位

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在香港方面，寧德時代的曾毓群以448億美元排第29位，是香港富豪排名中最高；長和系創辦人李嘉誠則持348億美元，只是排第37位。至於中國富豪呢，農夫山泉創始人鍾睒睒以657億美元打入排行榜前20名，居第17位，是中國富豪排名最高；擁500億美元的字節跳動張一鳴就排第25位；騰訊創辦人馬化騰就排34名，目前有372億美元身家。

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全球富豪人數+身家都下跌？

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2022年全球富豪榜共有2668位，比去年的2755位下跌。《福布斯》說，過去一年的戰事、疫情和股票市場動盪都影響全球富豪的身家！2022年全球富豪的總身家為12.7萬億美元，較去年的13.1萬億美元下降。雖然今年有逾300人跌出榜，但是依然有236位新人首次晉身，最為人熟悉的有歌手Rihanna及《魔戒》導演Peter Jackson！

根據最新的排行榜，目前美國是最多富豪的國家，有735人，比去年多了11人；中國連香港和澳門就有607名富豪，排名第二。

即睇首10名全球首富︰

1. Tesla及Space X創辦人Elon Musk（2190億美元）

2. Amazon創辦人Jeff Bezos（1710億美元）

3. LVMH 集團Bernard Arnault & Family （1580億美元）

4. Microsoft創辦人Bill Gates（1290億美元）

5. 股神Warren Buffett （1180億美元）

6. Google創辦人Larry Page （1110億美元）

7. Google創辦人Sergey Brin （1070億美元）

8. Oracl創辦人eLarry Ellison （1060億美元）

9. Microsoft 前CEO Steve Ballmer （914億美元）

10. 印度信實工業集團董事長Mukesh Ambani （907億美元）

完整排行榜︰按此

資料來源︰Forbes