2022上班族工作快樂指數出爐！全港打工仔平均幾多分？7個特徵睇你是否最快樂群組！

疫情下，不少打仔工都曾面對放無薪假、減薪，甚至裁員等等的處境，「我的訴求就是想上班」，這句話相信是疫下不少打工仔的心聲！不過，即使有工開，大家又過得開心嗎？近日本港一個招聘網站調查就發現，香港上班族的平均工作快樂指數偏低，若以10分為滿分，你認為自己有幾多分快樂？

招聘網站CTgoodjobs公布最新《2022年香港上班族工作快樂指數問卷調查》結果，分別收集了來自24個行業的打工仔數據，結果顯示，以10分為滿分，香港上班族的平均工作快樂指數只有4.5分！

快樂指數與收入和工時成正比！

以學歷和職位劃分，擁有博士學歷和職位級別為管理層的打工仔普遍快樂指數較高，分別有5.89分和5.11分；如以月入和工時劃分，當然收入愈高，工時愈少，就更開心！調查指，月入達4萬以上的打工仔快樂指數有5.11分，而每周工作時間等於或少於39小時的打工仔更有5.22分！相反，月薪相等或低於1萬、每周工作時間等於或多於60小時的打工仔工作快樂指數較低，普遍只有3至4分。

做HR最開心？電訊成最不開心行業？

當然，工作得開心與否，工種也是重要影響因素！結果顯示，職業為「人力資源管理/諮詢」的打工仔快樂指數最高，得5.21分；而「媒體/出版」和「娛樂/休閒」行業跟隨其後，分別為5.18分以及5.14分。至於最不快樂的行業則為「電訊」，快樂指數得分只有3.7分，而「服裝/成衣/紡織」和「觀光/旅遊/酒店」亦分別只有3.85和3.98分；從事以上6大行業的你，又是否同意？

上班地點的重要性？

求職時，除了人工福利，工作地點也是一眾打工仔的著眼位！調查結果指，最令打工仔滿意的3個上班地點分別是東區、中西區和油尖旺區，在以上3區工作的打工仔快樂指數平均達6分以上，而最令打工仔不滿意的3個上班地點則為南區、離島區和葵青區！每日來回「觀塘」又折返人間的大家又點睇這個結果？

7大特徵睇你快不快樂！

影響工作快樂指數的當然不只以上因素，職場文化、工作前景等等也每分每秒影響打工仔的心情，調查結果最終整合分析了「最快樂群組」和「最不快樂群組」的特徵，即睇你係屬於邊個啦！

最快樂群組：

年齡：31至40歲

學歷：博士

職位：管理層

行業：人力資源管理/諮詢

工作地點：東區

獎金：有雙糧及花紅

下班後回覆訊息：不需要

最不快樂群組：

年齡：> 50歲

學歷：大專或以下

職位：普通員工

行業：電訊

工作地點：屯門區

獎金：沒有雙糧及花紅

下班後回覆訊息：需要



