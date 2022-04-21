  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治形象UP！廣告背後Pris形象教室銷售達人飛凡年輕夢好書看多點HR唔易做
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

21/04/2022

香港社交媒體風雲榜丨姜濤、呂爵安獲選「十大風雲人物」！盧瀚霆、炎明熹成「網民最愛」！「品牌最愛」竟不是鏡仔？

#打工仔 #社交媒體 #網紅 #大數據 #市場行銷公司 #Cloudbreakr #香港社交媒體網民最愛 #廣告 #李元元 七仙羽 #YouTube #Instagram #陳凱琳 #香港社交媒體風雲人物 #李佳芯 #Facebook #張天賦 #香港社交媒體品牌最愛 #姜濤 #Anson Lo #MIRROR #炎明熹 #姚焯菲 #盧瀚霆 #試當真 #張敬軒 #呂爵安 #小薯茄 #Edan #林芊妤 #藝人
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　隨著社交媒體日漸普及，愈來愈多藝人、主持以至網紅，都會透過社交媒體平台與大眾互動，不但可以拉近和粉絲之間的距離，還可以趁機宣傳新作，而隨著訂閱人數、讚好、留言、轉發增多，更能吸引媒體及各大品牌的目光，是一個提升個人形象、收獲廣告商青睞的「重要陣地」！

 

　　有見及此，利用大數據監察及分析社交媒體的市場行銷公司Cloudbreakr綜合Instagram、Facebook及YouTube三大社交媒體平台數據，分析超過10,000個內容創作者的專頁，檢視他們過往一年的帖文及影片，以及其粉絲增長率（Follower growth）、互動率（Engagement rate）、平均讚好（Avg. likes）、粉絲真實度（Follower authenticity）等，最後選出「十大香港社交媒體風雲人物」、「十大香港社交媒體網民最愛」以及「香港社交媒體品牌最愛」！相信不用編輯揭曉，大家都一定猜到MIRROR人氣成員姜濤、Anson Lo盧瀚霆、Edan呂爵安皆榜上有名，但細看這份「2021香港社交媒體風雲榜」得獎名單，發現當中亦有不少驚喜！即睇「2021香港社交媒體風雲榜」得獎名單！

 

十大「2021香港社交媒體風雲人物」得獎名單（排名不分先後）︰

Emi Wong、林芊妤、小薯茄、呂爵安、姜濤、張敬軒、YouTube頻道「試當真」、倪晨曦、李元元、七仙羽

 

　　要成為「風雲人物」，粉絲增長率、互動率、平均讚好及粉絲真實度都必須夠高！根據Cloudbreakr日前公布得獎名單，「十大風雲人物」有MIRROR成員姜濤及Edan呂爵安、張敬軒、林芊妤、七羽仙等，其中令人最驚喜的莫過於藝人李燦森4歲女兒李元元（Lucy）！在IG擁有近40萬粉絲的Lucy，形象活潑搞怪、表演慾強，去年更拍片跳《BOOMBAYAH》而被BLACKPINK經理人轉載其影片，人氣指數直逼不少明星，能夠榮登「十大風雲人物」，絕對實至名歸！

 

（截圖自Cloudbreakr官網）

 

十大「2021香港社交媒體網民最愛」得獎名單（排名不分先後）︰

盧瀚霆、微辣 Manner、姚焯菲、雪姨、炎明熹、Sunny & Creamy、張天賦、李佳芯、朱千雪、衛詩雅

 

　　話到明「網民最愛」，帖文平均讚好數目是最直接的數據指標！根據數據顯示，在過去一年，全港內容創作者的平均帖文讚好大約1,233個！按組別來看，就以藝人組別擁有最多平均讚好，大約11,500個！有「教主」之稱的盧瀚霆（Anson Lo），自《大叔的愛》播出後吸粉無數，粉絲數量更曾一度超越MIRROR「人氣王」姜濤，加上他平時都很喜歡在Instagram和「神徒」（Anson Lo粉絲專稱）交流互動，成為十大「網民最愛」絕不出奇！



（截圖自Cloudbreakr官網）

 

「2021香港社交媒體品牌最愛」︰陳凱琳

 

　　不過最最最令人驚喜的，一定是「2021香港社交媒體品牌最愛」的得獎者！雖然陳凱琳的人氣和曝光率不及MIRROR、Lucy、張敬軒、林芊妤、七羽仙等人，但依然深受各品牌歡迎，根據Cloudbreakr統計，陳凱琳作為人氣星級靚媽，深受時裝、美容、嬰兒用品客戶歡迎，去年獲32個品牌贊助，品牌相關帖文達發布更多達119篇！

 

（截圖自Cloudbreakr官網）

 

（註：2021香港社交媒體風雲榜顯示2021年1月1日至12月31日在Instagram、Facebook及YouTube的平台數據，得獎者社交平台的最新數據未能在此反映。）

 

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

我要回應

更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #社交媒體 #網紅 #大數據 #市場行銷公司 #Cloudbreakr #香港社交媒體網民最愛 #廣告 #李元元 七仙羽 #YouTube #Instagram #陳凱琳 #香港社交媒體風雲人物 #李佳芯 #Facebook #張天賦 #香港社交媒體品牌最愛 #姜濤 #Anson Lo #MIRROR #炎明熹 #姚焯菲 #盧瀚霆 #試當真 #張敬軒 #呂爵安 #小薯茄 #Edan #林芊妤 #藝人

更多職場文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk