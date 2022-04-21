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21/04/2022

告別WFH｜逾7成打工仔寧不升職都要WFH？美國調查：重返辦公室或成離職主因！

#打工仔 #新冠疫情 #WFH #辦公室 #趨勢 #美國調查 #職場 #升職 #Work from home #在家工作 #疫情 #Ivanti #The 2022 Everywhere Workplace Report #研究 #數字遊民 #Work-Life Balance
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Text: Christy Yiu

　　隨著防疫措施放寬，相信不少打工仔已同WFH say good bye，重回辦公室工作；經過幾個月的在家工作模式，你認為自己屬WFH派還是Office派？最近一個美國調查《The 2022 Everywhere Workplace Report》就指出竟然有71％打工仔寧願要WFH，都不願升職！你又點睇？

 

除可改善work-life balance，WFH更可助儲錢？

 

　　疫情來襲至今兩年多，全球不少公司都早已改行WFH或是混合工作模式，以保障員工安全。美國IT公司Ivanti就在疫情期間向美國、英國以及歐洲的逾6,000名打工仔進行調查，訪問他們在對在家或混合工作模式的感想；結果顯示，有43％受訪者認為在新工作模式有助改善work—life balance、40%受訪者更視「有助儲錢」為WFH的好處。

 

（圖片來源：unsplash）

 

7成打工仔：寧願不升職，都要繼續WFH！

 

　　說到是次調查最「驚人」的發現，就是有71％的受訪者表示寧願不升職，都要繼續WFH！報告指出，大多人在WFH期間明顯比在辦公室工作快樂，連升職都變得不重要！不過，正所謂「香港人最愛返工」，如果要從WFH和升職中二選其一，相信大家都不用考慮吧！

 

　　即使WFH令大多打工仔變得更開心，同時亦有近5成受訪者表示，長時間遙距工作為他們帶來負面影響！當中原因不乏與同事缺乏溝通、合作上出現問等等；有27％的受訪者表示WFH期間容易受嘈音或其他問題滋擾，你也面對過這些問題嗎？

 

逾8成人不願返Office「朝9晚6」！重回辦公室或成離職主因？

 

　　隨著疫情放緩，大多公司都開始取消WFH政策，要員工重回辦公室；被問及對將來工作模式的願景，超過8成受訪者都表示不想再重回辦公室做Full-time「社畜」！當中有42％受訪者偏向混合工作模式，而想「永續WFH」和「在任何地方工作」的則分別佔30%和15％；至於Full—time於辦公室工作的人只佔整體受訪者的13%！

 

　　事實上，重回辦公室工作或真成為員工離職主因！調查結果顯示，有24％的受訪打工仔表示，若公司取消WFH政策並要求員工一如以往返回辦公室工作，他們會選擇離職！Ivanti最後在報告指出，約2成受訪打工仔在疫情下正考慮轉為「數字遊民」，即透過互聯網技術，隨時隨地工作，過著如「遊牧」般的生活！經過這兩年多的新冠疫情，你又有沒有改變工作模式的打算？

 

資料來源：《The 2022 Everywhere Workplace Report》

 

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