2022全球最佳機場出爐！邊個機場蟬聯冠軍？日本邊4個機場躋身Top 20？香港機場竟大跌至XX名？（附完整排名連結）

數數手指，大家有多久沒再踏足過機場？經歷兩年多的疫情後，各地逐步重新迎接旅客！說到去旅行，不知道大家有沒有留意各地機場設計的習慣呢？機場絕對是各地的「門面」！最近，航空評級公司SkyTrax就宣布了2022年世界機場獎，頭3位由亞洲和歐洲城市佔據！不過香港國際機場的成績就急跌……一齊睇睇結果啦！

（圖片來源︰SkyTrax官網）

這個排行榜是點得來？結果是由SkyTrax透過2021年至2022年度的全球客戶滿意度所得出，評分標準涵蓋機場佈局、舒適度、座位、WiFi 可用性、餐廳選擇等等，足足包括了全球550個機場！

在首20名的機場中，亞洲和歐洲地區分別各佔10個，只有2個北美的機場——西雅圖塔科馬和溫哥華機場成功擠身前30名。來看看5甲位置，今年的冠軍就是多哈的哈馬德國際機場，它在2021年擊敗新加坡樟宜機場後，今年繼續蟬聯全球最佳機場！第二位就是日本的羽田機場，而季軍則是曾經在2013年至2020年衛冕冠軍的新加坡樟宜機場。第四和第五位就分別是東京第二大的成田國際機場和韓國的仁川國際機場。至於一直享負盛名的香港國際機場就令人大跌眼鏡，由去年的第10位跌至20位。

哈馬德國際機場

（圖片來源︰Hamad International Airport Facebook）

香港國際機場今年急跌10位！

（圖片來源︰香港國際機場Facebook）

除了綜合各表現所得出的排名之外，SkyTrax亦有其他的獎項，包括全球最乾淨機場、全球最佳進步機場、全球保安最佳機場等等，到底哪些機場獲得這些榮譽？一齊睇睇！

（官網截圖）

即睇全球最佳機場Top 20︰

1. 哈馬德國際機場

2. 東京國際機場（羽田機場）

3. 新加坡樟宜機場

4. 成田國際機場

5. 仁川國際機場

6. 巴黎戴高樂機場

7. 慕尼黑機場

8. 伊斯坦布爾機場

9. 蘇黎世機場

10. 關西國際機場

11. 赫爾辛基萬塔機場

12. 名古屋中部國際機場

13. 倫敦希思羅機場

14. 迪拜國際機場

15. 阿姆斯特丹史基浦機場

16. 馬德里-巴拉哈斯機場

17. 哥本哈根機場

18. 廣州白雲國際機場

19. 維也納國際機場

20. 香港國際機場

Top 100排名︰https://www.worldairportawards.com/worlds-top-100-airports-2022/

資料來源︰SkyTrax