職場調查｜7成人怕講英文、6成人最怕present！職場小薯最怕講電話？9大「職場恐懼症」你中幾多個？

雖說「香港人最愛返工」，但在職場中，相信總有一兩件事令你懼怕！怕講英文？怕在老闆前present？最近來電辨識應用程式Whoscall就在台灣進行了一個「職場恐懼大調查」，究竟甚麼是「職場恐懼症」？你又有沒有中招？

7成人最怕講英文？6成人有簡報恐懼症！

Whoscall在台灣聯同求職平台518熊班一共向9,386位打工仔進行了「職場恐懼大調查」，盤點職場中令人困擾的恐懼情境，結果發現，高近7成受訪者指最令他們恐懼的是「要用英文（或外語）和同事、客戶進行會議或書信來往」！他們在「詞窮」的時候會感到焦慮和不安，看來「外語恐懼症」都是大家在職場中最大的惡夢！

（圖片來源：Whoscall）

也許對於香港人來說，講英文實在算不上甚麼恐懼。但緊隨其後的「簡報恐懼症」，相信不少打工仔也會有共鳴！調查結果指，有6成受訪者表示當要獨自向全公司或重要客戶簡報時，都會感到恐懼不安；另外亦有逾5成受訪者有「求／轉職恐懼症 」，想轉工但又不敢踏出第一步！看到這裏，你又同意嗎？

6種「重症型」職場恐懼症，你中幾多個？

除了以上3大職場恐懼症之外，調查發現有15%受訪者將其他6種職場遭遇評為「非常恐懼」！當中包括「窮忙恐懼症」、「電話恐懼症」、「加班恐懼症」、「決策變動恐懼症」、「職場群組恐懼症」以及「疫情績效恐懼症」，數數手指，編輯也中了幾個！

（圖片來源：Whoscall）

職場小薯最怕講電話？

在其餘的6種職場恐懼症中，相信「電話恐懼症」最為大家熟悉吧！調查結果顯示，有高達54%的學生（包括畢業生）對在職場上要用電話溝通的情境感到焦慮；另外，有近一半年資5年以內的職場小薯對用電話溝通仍感到恐懼。不過調查發現，隨著打工仔的經驗增多，讓電話恐懼的比例亦隨之下降17%！

（圖片來源：Whoscall）

問到受訪者為何對講電話感到恐懼，有44%受訪者表示「講電話的反應時間短、怕講錯話」，而其他受訪者則表示「不確定自己在電話中的表現如何（39%）」、「不擅長和陌生人講電話（34%）」、「只要看到陌生號碼打來很不安（33%）」等等。

看完以上的職場恐懼情境，對你來說，職場上最令你恐懼的又是甚麼？

資料來源：Whoscall