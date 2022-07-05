倪匡逝世｜倪匡曾愛上「媽媽生」？「衛斯理」源於大坑一條村？《天龍八部》阿紫盲咗全因倪匡？一代文壇巨匠8件有趣往事你知幾多？

一代才子倪匡別了地球，留下了一本又一本的著作……不論你是否資深書迷，你都一定會看過倪匡的笑臉，聽過倪匡豪爽的笑聲。在不少人的眼中，倪匡除了是一代文壇巨匠，亦是一位「老頑童」，人生有過不少得意事發生，如隨手起筆名、愛收貝殼等等。以下8件經典有趣往事你又知幾多呢？

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#1 筆名多多！倪匡／衛斯理點得來？

倪匡筆名多不勝數，最廣為人知的一定是「衛斯理」，而這個名字的靈感就是來自於一條村落。有次，他乘車經過大坑，見到一個名為「衛斯理村」的門牌，就覺得「衛斯理」這個名有外國人味道，適合用於洋化的題材，於是順手定下這個筆名。除了「衛斯理」，「倪匡」也是筆名，而這個鼎鼎大名的稱號都是隨心得來！倪匡曾說，「匡」字是在翻開《辭海》隨手一點就用上，更笑說幸好不是點中粗口用字，否則就「大鑊」！

（圖片來源︰德看生活事）

#2 《天龍八部》阿紫變盲全因倪匡？

以科幻小說聞名的倪匡與武俠小說家金庸是認識多年的好友，兩人之間曾經發生過一件趣事！不說不知，原來金庸曾經找倪匡代筆《天龍八部》！當時金庸要到歐洲旅行，於是拜託好友倪匡代筆一段時間，金庸叮囑不能寫死任何角色。結果，金庸一上飛機，倪匡下午就把「阿紫」弄盲！點解？全因為恨！事後更跟金庸解釋，武打情節總會有損傷！金庸只好苦笑並閉關收拾「殘局」！

（《天龍八部》劇照）

#3 倪匡寫故事快狠準！寫書完全不用想？

在沒有電腦的年代，倪匡的著作都是自己親手一筆一筆寫出來，而他的寫字速度很快，曾經創下每小時4500字，日寫2萬字的紀錄，堪稱寫字速度「世一」，亦被喻為寫漢字最多的人。不知道大家會否有同一個疑問，難度寫書不用構思嗎？倪匡就曾說過，自己下筆前都不會慢慢想該如何寫，自要有了人物性格，情節自自然然就會發展下去，果然倪匡天生就是大作家，注定吃這行飯！

#4 倪匡曾被讀者罵「無賴」？

常言道，「聽故唔好駁故」，可能應用在追小說都一樣得！事關，倪匡曾經在《衛斯理》系列小說寫到在南極殺死了一隻白熊取暖充飢，有讀者就覺得南極只有企鵝，於是寫信要求修改，但是倪匡並沒有理會。然而，這位入迷的讀者就不斷寫信給倪匡，倪匡終在專欄回覆「南極沒有白熊，世上也沒有衛斯理」，金庸又在專欄上寫「南極原來是有白熊的，都被衛斯理殺光了」。結果，讀者寫了「無賴」兩字回覆倪匡。

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