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13/07/2022

特區護照｜逾90萬人過期未更換！入境處「特區護照流動申請車」即日起走訪全港18區！最快10分鐘續證！（附服務時間及地點）

#打工仔 #特區護照 #續證 #入境處 #護照 #特區護照流動申請服務站 #旅行
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　兩年多沒旅行，特區護照過了期也不知道？入境處指出，現時有逾90萬本特區護照在2020年起至今年6月期間過期而未更換！為提醒市民及早更換特區護照，以免將來開放旅遊後出現阻滯及延誤，入境處推出兩部「特區護照流動申請服務站」，即日起走訪全港18區，處理市民的特區護照申請！連同即場拍照及填表，大約10分鐘完成便完成！約5個工作天便可領取新護照！

 

（圖源：入境事務處）

 

　　即日起至9月初，入境處「特區護照流動申請服務站」將會走訪全港18區，服務時間為上午10時至下午6時，合資格申請人只需攜帶其有效香港永久性居民身份證及所需文件（如適用），即場在流動站內拍攝申請所需的個人照片，再透過信用卡在網上繳交申請費，大約10分鐘便可完成申請！非常快捷方便！

 

　　據了解，「特區護照流動申請服務站」設有關愛服務，有專人協助長者及行體不便市民處理申請。

 

　　「特區護照流動申請服務站」今日（7月13日）會停泊灣仔電腦城、大埔富善邨善美樓、明日（7月14日在）粉嶺和滿街9號御庭軒、大埔太和路避車處。

 

入境處「特區護照流動申請服務站」服務時間及地點

服務時間：10am-6pm

服務地點：按此

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