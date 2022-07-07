  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治形象UP！廣告背後Pris形象教室銷售達人飛凡年輕夢好書看多點HR唔易做
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

07/07/2022

日本職場現「不工作大叔」現象！你公司有無？調查︰年長員工常講廢話兼放空！有咩方法可以駕馭老員工？

#打工仔 #日本 #職場 #管理 #老員工 #Old seafood #日本職場 #職場調查 #不工作的大叔 #hatarakanai ojisan
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan

　　曾聽說，傳統日本公司有種「終生錄用」的形式，員工一生都會在同一公司工作，有份穩定工作聽起來幾吸引，不知道員工會否厭倦呢？說起來，最近日本有個詞語很流行，就是「hatarakanai ojisan」（不工作的大叔），有日本公司就此進行調查，原來有不少日本打工仔都覺得公司聘用了很多不擅生產的老員工！到底日本老員工跟香港的「Old Seafood」一樣嗎？如何跟老員工相處？即睇調查結果及管理貼士！

 

常講廢話？零生產都有人工加？

 

　　網上學習開發公司SHIKIGAKU針對聘用人數平均逾300的大型企業進行調查，詢問公司的年長員工是否出現怠惰。結果顯示，有近半（49.7%）的受訪者認為年長員工經常都找機會去抽菸和吃東西，更指出老員工經常都講廢話（47.3%）和放空（47.7%）。年輕一代向來都被掛上「機不離手」的標籤，而日本都老員工都有類似的垢病，有35.3%的受訪者就覺得他們整天都在上網。

 

　　調查亦總結出受訪者對老員工的印象，有45%的員工認為他們「無心工作」，更有41%的人指出老員工無生產力仍有加薪的情況。這樣的工作態度會為公司帶來甚麼影響呢？有過半的員工都覺得老員工會削弱同事的士氣（60%），近半的員工就抱怨反令工作量增加（49%）！畀大家揀，你會想有不做事的老員工還是諸多意見的「Old Seafood」呢？

 

（愛回家之開心速遞影片截圖）

 

即睇管理老員工貼士

 

1. 設立績效評估（Performance Appraisal）

 

　　要做好管理，相信「一視同仁」是其中一大關鍵，「做又卅六唔做又卅六」真的會令員工不服！進行是次調查的公司SHIKIGAKU就建議設立績效評估（Performance Appraisal）來避免員工偷懶！企業應該以員工的工作表現來確定薪金，藉此來推動老員工有動機來獲取更高人工。香港應該有不少公司都設立KPI來判斷員工有無得加薪或是Bonus有多少，打工仔又覺得這個制度是否公平公正呢？


2. 協助找回工作熱情

 

　　管理不能一味左設定制度右加甚麼規矩，軟硬兼施才是好辦法！一般老員工在工作上都已有一定的經驗和能力，但大多都不敢走出自己的舒適圈。此時，主管不妨為老員工調整一下工作內容、安排一些合適的培訓課程，激發老員工沉睡已久的工作熱情。



3. 製造良性競爭產危機感

 

　　人在安逸的環境自然會變得懶惰，所以主管要適時「耍花樣」，到某發展階段邀請新人才加入，帶入良性的競爭，讓員工擺脫「無咗我唔得」的心態！正所謂，有壓力才會有進步！


（《無法成為野獸的我們》劇照）

 

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #日本 #職場 #管理 #老員工 #Old seafood #日本職場 #職場調查 #不工作的大叔 #hatarakanai ojisan

更多職場文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk