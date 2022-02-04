etnet TV
新聞
股票
N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
N
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
社創SoIN
報價
|
極速報價
|
全文搜索
會員
產品服務 / 串流版
設定
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
健康
吃喝玩樂
會員專區
Video
專欄作者
投票區
投票區
最新投票︰2022-01-31
虎年將至，你對政府第五波疫情的抗疫工作有信心嗎？
(222人參與)
4
我要投票
意見︰
有
沒有
無意見
遞交
重設
投票結果 (222人參與)
有
22%
沒有
77%
無意見
1%
我要回應
更多投票
2022-02-04
本地第5波疫情仍然嚴峻，專家倡長者盡快接種疫苗防重症，你認為以下哪個方法可以提高長者接種新冠疫苗？
90
2022-01-31
「洪門宴」風波爆出後，特首林鄭月娥多次點名批評民政事務局局長徐英偉，即使完成21日隔離檢疫，亦勒令他繼續休假，近日有傳徐英偉即將辭去民政事務局局長一職，你是否認同徐英偉要為這次事件負責？
93
2022-01-31
虎年將至，你對政府第五波疫情的抗疫工作有信心嗎？（本文）
4
2022-01-24
近期國外正開始在廣泛接種疫苗的情況下，決定與病毒「共存」；不少專家質疑本港「清零」任務不切實際，只會令香港經濟及民生情況繼續變差。你認為香港政府該改變「清零」抗疫方針嗎？
434
2022-01-24
近日本港確診數字幾何級上升，特首林鄭月娥明言年初四大幅度放寬防疫機會微。餐飲聯業協會會長黃家和表示，受防疫措施影響，估計1、2月份業界合共損失80億元生意，3月或有結業潮，他提議政府年初四起容許晚市堂食恢復至8時。你支持黃的建議嗎？
1
延伸閱讀
【FOCUS】西方「制裁」各有盤算 基輔告急美股反高潮
新文章
烏克蘭危機發酵，美想歐俄爆衝突
新文章
台前幕後中招全面停廠消毒 周嘉洛初步確診電視城陷疫慌
新文章
第5波染疫破6萬 增67死新高 9歲長期病童不治
新文章
抗疫成功，特首連任？
3
新文章
由烏東至基輔的一步之遙
4
新文章
放大顯示
周一加油站
職場新常態
數碼世代
管理心法
智城物語
．
方展策
NFT熱潮藏隱憂！加密藝術品假冒、抄襲、濫發頻生！市場監管不力，作品擁有權欠清晰？
新文章
創科Hot Talk
超過八成香港企業未為雲端數據做足防護 Thales：數據加密及金鑰管理至關重要
電商教室
．
Bibianna Wong
疫情帶動宅經濟！直播帶貨熱潮殺入香港，3大關鍵提升直播流量！
數碼轉型
開設元宇宙概念實體店！推NFT立體打印！快圖美4招吸數碼資訊科技人才
智叻生活
．
Ada Chow
利用大數據控制疫情？從3方面入手！網絡安全問題該如何解決？
智慧城市3.0
．
鄧淑明
估計香港認知障礙患者達10萬！人工智能如何偵測早期病患？
邵看新經濟
．
邵志堯
不「智能」的智能企業注定徒勞無功！效法Netflix吧！還有哪些企業是玩演算法的高手？
新文章
改朝換代Digital
．
Jimmy Leung
Netflix野心勃勃！一齣《華燈初上》透露全球化戰略！偏偏無意開拓香港市場？
跨境營商戰略
．
Rebecca Wong
數據化可提升運營效率、用戶體驗？4個例子看如何用數據打破「新零售困局」！
辦公室政治
．
潘少權
辭職只因「怕悶」！離職前仍被出招對付？一個小習慣救了自己！
我做Marketing
．
Michael & Derek
保留初心、有膽識！全球知名「獨角獸」研究：初創成功突圍要具備哪些特質？
新文章
小薯茶水間
2022居屋懶人包｜近9,000個單位51折出售！明天起接受申請！「樓王」北角驥華苑享海景！邊個屋苑平均呎價最低？
新文章
1
Pris形象教室
．
Priscilla Chan
春夏Friday Casual Wear合用：牛仔褲也能穿出高級感？高中低腰、闊腳、直筒哪一款最適合自己？
1
行政人員
亞太區領先初創咖啡品牌Perk Coffee「疫」市發圍！將新鮮烘焙的精品咖啡直接速遞到家
新文章
銷售達人
．
梁子驄 Brian
新年新目標：業績未如理想？選擇「命運」在「我」手，還是「我」在「命運」手？
最緊要健康
Keep住運動
素煮意
Gym Come True
．
2% Fitness Team
居家抗疫別忘做運動Keep Fit！用啞鈴負重更有感！兩個全身負重訓練動作推介！
Gym Come True
．
2% Fitness Team
疫情下在家Keep Fit！15分鐘全身循環訓練，零器材、小空間都做到！
Gym Come True
．
2% Fitness Team
Stay Safe and Workout At Home！啞鈴+變化式，在家輕鬆練出美腿、蜜桃臀！
Feature
在家一邊煲劇一邊按摩瘦身！每天15分鐘局部搓揉，輕鬆按走車胎、手臂、大腿贅肉！
走肉廚房
．
李美怡 Cathy Lee
點解情人節要送朱古力？DIY無麩質「愛的布朗尼」，送給情人濃情蜜意
走肉廚房
．
李美怡 Cathy Lee
春日寒流突襲，勿忘給有需要的人送暖！自家製啖啖暖心素碗仔翅
走肉廚房
．
李美怡 Cathy Lee
香港人重情人節買花！台灣人重元宵搶買湯圓！DIY層層疊「熱情果塔」送情人！
素心Cook
．
藍婷
簡單嶄新素小食「香煎素丸子釀彩蛋」，2種材料輕鬆搞掂！
走肉廚房
．
李美怡 Cathy Lee
分隔兩地何時可同慶新年？「六蔬好運盆菜」：期待來年重聚！
素心Cook
．
藍婷
酸甜開胃！零廚藝都做到！「香草甜椒杏鮑菇伴素雞丁」送飯或做小食都啱！
走肉廚房
．
李美怡 Cathy Lee
好想去日本過新年、嘗和菓子！加點想像力，DIY零糯米「牡丹餅」！
素心Cook
．
藍婷
懷念兒時味道！新年自製「迎春賀歲蘿蔔糕」，葷素都啱！
素心Cook
．
藍婷
美味賀年素小食！鹹香惹味、外脆內軟「南乳趣味素帶子」，10分鐘做好！
走肉廚房
．
李美怡 Cathy Lee
農曆新年快到！有請「走肉蘿蔔糕」背後的指揮官——媽媽出場！（附食譜）
精選文章
投票區
2022-02-25
俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，普京指已多次警告西方勿越紅線但未獲理會，強調不是入侵而是迫使烏克蘭放下武器。你點睇今次俄羅斯入侵烏克蘭行動？
(378人參與)
84
贊成
71%
不贊成
23%
無意見
6%
我要投票
我要回應
2022-02-23
財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，推出多項刺激經濟措施，包括再派1萬元電子消費券，你點睇今次預算案？
(506人參與)
57
我要投票
我要回應
健康好人生
健康大晒
消委會｜脫疣去斑惹爭議：誇大嚴重性！訛稱可claim保險！消委會投訴分析：美容院、醫療中心或誤判皮膚狀況
健康大晒
消委會測試 | 8成半米粉、米線含金屬污染物、9款含「砒霜」！鈉含量遠超標籤顯示、無標示含麩質！邊幾款常見品牌獲高分？（附最高分名單）
譚莉英
大回南天濕疹爆發！寒、濕、滯食物統統要戒？配合針灸及中藥，臨床效果理想！
健康大晒
英國研究團隊更新Omicron 20個常見症狀！「失去嗅覺」被剔除！邊2個病徵首度上榜？
註冊中醫師楊明霞
農曆年後上火、飽滯兼失眠！煲小米粥養脾胃、飲安神焗茶！按這3個穴位清心火兼消滯！
健康大晒
20分鐘有結果！4 Steps搞掂？一文睇清「快速測試套裝」用法、注意點！自行檢測可否代替強制檢測？
曾欣欣
點解飲茶可強骨骼？關鍵在強效抗氧化物質！想充分吸收，沖茶別犯這兩個錯誤！
健康大晒
性功能障礙求診難啟齒？3萬用戶男士專屬網上診所，執業醫生遙距診症、藥物隱密送上門！
曾欣欣
飲食可逆轉眼疾？中國最新研究發現：維他命C或可減糖尿病視網膜病變風險！每日攝取幾多？
陳沛思
睡眠足、心情好，提升正氣防受邪氣感染！「預防感冒洋葱湯」健脾益氣，去痰止咳
DIVA CHANNEL
Fashion
韓國時尚穿搭IG帳號推薦！休閒街頭、知性文青、簡約巴黎風，統統有參考！
Art & Living
>
一分鐘閱讀
《德國人的罪責》：人性可以黑暗到何種程度？看看納粹的作為
Art & Living
>
古董投資秘笈
CryptoPunks #5822頭像以1.8億港元成交！當錢不是錢，甚麽荒誕事都可以發生！
Travel & Dining
>
廚職背遊
5大坐擁百萬IG追蹤的冬奧美少女！第一名不是谷愛凌，是荷蘭速度滑冰選手？
Travel & Dining
>
Fly with Luna
空中庭園展望台：360度欣賞夕陽百景 + 絕美夜景！
Beauty
冬奧選手羽生結弦為挑戰自我，寧捨獎牌！5個原因，讓你愛上這個日本「冰上王子」！
Sex & Love
>
性治療師手記
第一次偷食沒被發現，你會把握機會回轉？還是更大機會再次出軌？
Art & Living
Zaha Hadid Architects「城市境築」：回顧建築女王在天際線留下的一抹霸氣與張狂
生活
DIVA
健康好人生
et
net
社創SoIN
【社企民間高峰會2021】重塑社區板塊
et
net
Member Zone 會員專區
【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台
《名嘴發財高息股》有獎競猜遊戲！估中即賞你發財好市大利是
關鍵字：
：
立法會
選舉
90後
土地發展
中美關係
一帶一路
大灣區
填海
拜登
新冠肺炎
國安法
共同富裕
FOCUS
新文章
時事要聞
新文章
娛樂情報
新文章
葉劉的地球儀
葉劉淑儀
政是有心
余君雋
新文章
立會透視鏡
馬天娜
飛常談
鄧飛
暢所欲妍
屈穎妍
雷鳴天下
雷鼎鳴
新文章
政策．正察
論盡中港台
岑逸飛
台灣熱話
姚超文
小事大意義
政•漫
只野仁
時空筆記
跳躍中國
全城聚焦點
N
威少看世界
張少威
容我世說
張翠容
政經范局
N
范強
新文章
關鍵字：
：
買樓
退休
理財
人民幣
通脹
A股
年金
加密貨幣
新股
中國恒大
陶冬天下
陶冬
新文章
缸邊隨筆
石鏡泉
新文章
快樂退休
曾智華
我要退休
羅國森
金錢世界
方元
新文章
財識兼收
止凡
樓市亮話
湯文亮
樓市點評
汪敦敬
中環人
溫天納
新文章
女子愛財
唐德玲
生財有道
Make Money
經濟不停學
新文章
親子理財
李錦
馬壇．誌趣
Louis
市場最熱點
新文章
呈分試 你要知
N
基金債券攻略
N
凌風
關鍵字：
：
數碼營銷
創業
OL
管理
Fintech
Smart Living
行政人員
新文章
辦公室政治
潘少權
小薯茶水間
新文章
有種生活
我做Marketing
Michael & Derek
新文章
銷售達人
梁子驄 Brian
職場英語教室
Zephyr Yeung
新文章
形象UP！
藍婷
廣告背後
袁靜
新文章
玄來更精彩
黃美雲
新文章
命運占星台
占星師 Jupiter
飛凡年輕夢
好書看多點
風水蔣知識
Pris形象教室
Priscilla Chan
關鍵字：
：
創科
數碼轉型
數碼
創科Hot Talk
改朝換代Digital
Jimmy Leung
智城物語
方展策
新文章
智慧城市3.0
鄧淑明
我要初創
數碼轉型
智叻生活
Ada Chow
電商教室
Bibianna Wong
跨境營商戰略
Rebecca Wong
疫市新常態
邵看新經濟
邵志堯
新文章
關鍵字：
：
心理情緒
運動
抗癌
瘦身
都市病
上班族
銀髮族
識食
健康好煮意
名人專訪
低卡零食站
健康大晒
新文章
健康解「迷」
新文章
健康快車
石鏡泉、吳國雄
新文章
綠路閑人
lolo
欣欣食乜嘢
曾欣欣
新文章
馬拉松週記
馮華添
Green Monday
楊大偉
食療新意思
陳沛思
美女中醫
譚莉英
都市痛症
Oscar 治療師
走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
心理攻防戰
梁若芊
新文章
看透生死
吳思源
拆解耳鼻喉
黃德彰
健康「膚」識
陳湧
伴你同行
麥棨諾
抗癌，我有計
親子語
新文章
健康醫思一點通
醫生教室
「肺」事講清楚
中醫話
樂齡科技
無痛追夢
2021健康同行夥伴大獎
N
醫言相信
素心Cook
藍婷
輕養生
註冊中醫師楊明霞
新文章
關鍵字：
：
食譜
美食地圖
試食報告
甜品
米芝蓮
週末好去處
小食
消委會
家電
打卡熱點
輕旅行
本地遊
著數優惠
新餐廳
名店
Foodie What’s On
新文章
我家私房菜
韋太
陳世味道
保哥快趣煮
玩樂 What’s On
新文章
足球俱樂部
主教練
新文章
鬆一鬆
通通
Shopping What’s On
新文章
著數速遞
手機情報站
徐帥
新文章
料理NatFix
語言
香港站
中国站
ENG
轉色
產品服務
串流報價服務
數據庫及數碼解決方案
流動數碼平台
串流報價服務
串流版IQ登入
產品簡介
申請服務
支援
【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台
《名嘴發財高息股》有獎競猜遊戲！估中即賞你發財好市大利是
【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！
投資組合
股票組合
會員登入
登記成為新會員
會員專區
etnet.com.hk
etnet TV
最新影片
人氣影片
hot talk 1點鐘
開市Good Morning
首席心戰室
阿妹雞精班
陶觀天下
練好基本功
3分鐘直擊港股
即市捕捉
MQ操作教學
2022股市搶先睇
周一加油站
ArtInvest
非常人物
政經專訪
名廚煮場
吃喝玩樂
健康養生
時尚潮流
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
股票主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯商品
外匯主頁
外匯新聞
名家論匯
港/美/人幣定存
加密貨幣
互動圖表分析
人民幣産品
RQFII 人民幣基金
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
健康
吃喝玩樂
會員專區
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
識食
運動瘦身
兩性
健康小Tips
上班族
銀髮族
都市病
心理情緒
抗癌
健康透視
Video
社創SoIN
社創SoIN主頁
專題
新聞
社區項目
圈中人語
社企廊
Video