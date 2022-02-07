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    「洪門宴」風波爆出後，特首林鄭月娥多次點名批評民政事務局局長徐英偉，即使完成21日隔離檢疫，亦勒令他繼續休假，近日有傳徐英偉即將辭去民政事務局局長一職，你是否認同徐英偉要為這次事件負責？(593人參與)93

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